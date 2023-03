SPBU se-Sulbar Resmi Terapkan Pembelian Solar Subsidi dengan QR Code

TRIBUN-TIMUR.COM - Program penerapan pembelian BBM Subsidi menggunakan QR Code telah diberlakukan di sekitar 165 Kota/kabupaten di Indonesia hingga hari ini (14/3) termasuk diantaranya seluruh kota/kabupaten di Provinsi Gorontalo dan Sulbar.

Berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Nomor 04/P3JBT/BPH Migas/Kom/2020 dikatakan bahwa untuk jenis kendaraan pribadi roda empat pengisian Solar Subsidi sebanyak 60 liter per hari, 80 liter per hari untuk kendaraan penumpang atau barang roda 4 dan 200 liter per hari untuk kendaraan penumpang atau barang roda 6 atau lebih.

Dalam penyampaiannya, Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Fahrougi Andriani Sumampouw mengatakan pembelian solar JBT menggunakan QR Code sudah dapat digunakan.

“Mulai hari ini Selasa tanggal 14 Maret 2023, pembelian solar JBT di seluruh SPBU se-Sulawesi Barat wajib menggunakan QR Code yang diperoleh melalui subsiditepat.mypertamina.id. Pembelian solar JBT menggunakan QR Code dapat dibeli sesuai dengan jumlah yang diatur dalam regulasi BPH Migas, namun bagi masyarakat yang belum mendaftarkan diri dalam subsidi tepat, maka pembelian Solar dibatasi maksimal 20 liter per hari dan secara berkala tidak akan dilayani lagi apabila tidak memiliki QR Code”, ujarnya.

Lebih lanjut Fahrougi menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara bagi yang belum memiliki QR Code agar segera mendaftarkan kendaraannya melalui 3 cara:

1. Daftar melalui web subsiditepat.mypertamina.id

2. Daftar melalui aplikasi mypertamina yang dapat didownload di handphone berbasis android maupun ios

3. Jika mendapati kendala melalu 2 cara di atas, maka silahkan kunjungi SPBU terdekat dan petugas SPBU akan membantu anda untuk mendapatkan QR Code

Peresmian pemberlakuan penggunaan QR Code (14/3) dilaksanakan di SPBU 7491558 Simbuang, Kota Mamuju. Kegiatan ini dihadiri oleh pihak pemerintah provinsi Sulawesi Barat yang diwakili oleh Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kab. Mamuju, Andi Iwan Sumantri B. S.E., yang mengutarakan manfaat dari penggunaan QR Code tersebut “QR Code ini digunakan untuk pemakaian subisidi solar.

Ini gunanya untuk mengantisipasi kelompok-kelompok petani nelayan, petani perkebunan, dan petani pertanian dalam pengambilan rekomendasi pembelian solar secara subsidi. Ini sangat berguna bagi kita sebagai pemerintah Kabupaten Mamuju.

Khususnya pada bagian Sumber Daya Alam (SDA) dimana kebijakan daripada bupati Mamuju mengadakan rekomendasi pengeluaran rekomendasi itu secara satu pintu dibagian SDA guna untuk menempuh jalan supaya pengurangan daripada adanya penumpukan yang dilakukan oleh petani-petani nelayan yang nakal. Tapi setelah adanya QR Code ini maka pembelian secara berganda sudah tidak akan terjadi.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir pula dari pihak kepolisian PS. Panit Subdit 4 Distreskrimsus, IPDA Sapan Masiku, S.H., yang turut memberikan tanggapan mengenai dampak positif dari program ini.

“Menurut kami ini adalah salah satu solusi untuk mengatasi terjadinya kecurangan-kecurangan oleh oknum-oknum di SPBU-SPBU yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, karena kami dari pihak kepolisian agak susah menjangkau seluruh SPBU-SPBU yang ada di Sulawesi Barat, makanya dengan program seperti ini sangat membantu masyarakat juga yang berhak untuk menggunakan subsidi BBM ini”, ujarnya.

Keberhasilan dari program ini tidak luput dari dukungan pemda dan elemen organisasi yang berhak menerima subsidi.

“Kami betul-betul berterima kasih atas dukungan seluruh elemen organisasi termasuk pemda atas keterlibatannya untuk mendukung subsidi tepat ini agar lebih tepat sasaran”, ujar Area Manager Communication Relation & CSR PT Pertamina Patra Niaga Sulawesi, Fahrougi Andriani Sumampouw.

Hingga saat ini jumlah pendaftar subsidi tepat di wilayah Suawesi Barat sudah mencapai 5.392 dimana 3.020 diantaranya adalah pengguna kendaraan BBM Solar.

Angka ini diharapkan dapat terus bertambah hingga seluruh pengguna BBM Solar subsidi dapat dinikmati oleh yang berhak.(adv\reskyamaliah).