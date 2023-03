Buka Puasa di Hotel Karebosi Premier Hanya Rp99 Ribu, Bisa Makan Sepuasnya Menu Nusantara

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hotel Karebosi Premier Makassar menghadirkan paket buka puasa Ramadan 1444 H.

Tamu bisa makan sepuasnya di hotel Jl Jend M Yusuf itu hanya dengan membayar Rp 99 ribu.



Lokasi buka puasa berada di lantai 18, 19, dan 20. Di tempat ini, tamu bisa menikmati pemandangan Kota Makassar.



Perwakilan Hotel Karebosi Premier, Binsar J Samosir menjelaskan, dengan harga tersebut, tamu sudah bisa menikmati sederet menu spesial.



“Jadi konsepnya all you can eat atau makan sepuasnya, cukup dengan Rp 99 ribu,” jelas Binsar, Sabtu (11/3/2023).



Binsar menyebut, kapasitas tempat buka puasa bisa menampung hingga 500 orang.



“Jadi tempatnya bisa menampung 500 orang, karena digunakan lantai 18, 19 dan juga 20,” sebutnya.



Dirinya menuturkan, Hotel Karebosi Premier sangat cocok digunakan sebagai tempat buka puasa bersama semua kalangan.



Sebab, terdapat ruangan outdoor dan indoor, yang cocok dijadikan tempat rapat.



“Memang ruangan indoor bisa juga sambil rapat dan menunggu buka puasa,” tuturnya.



Marketing Hotel Karebosi Premier, Nurul menambahkan, menu yang dihadirkan adalah menu nusantara.



Seperti aneka takjil, gorengan, gado-gado, aneka olahan ikan, dan ayam, serta berbagai menu lainnya.



“Menu-menu yang dihadirkan menu yang memang cocok di lidah kita semua,” kata Nurul.



Tamu yang melakukan reservasi minimal 10 orang bakal mendapatkan voucher berenang.



Sementara itu, untuk promo kamar, selama Maret 2023, Karebosi Premier menghadirkan diskon 25 persen untuk pemegang kartu BRI.



Keterangan foto: Manajemen Hotel Karebosi Premier saat memperlihatkan poster menu paket buka puasa di lantai 20 hotel, Sabtu (11/3/