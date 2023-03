Sepatu, Tas hingga Jam Tangan Diskon Sampai 70 Persen di TSM Makassar 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Trans Studio Mall (TSM) Makassar kembali menghadirkan berbagai promo menarik.

Promo ini dihadirkan di sejumlah tenant, mulai dari fashion hingga food and beverage.

Public Relations Executive TSM Makassar, Rizky Maulidiana Haris mengatakan, promo dihadirkan untuk memanjakan pengunjung setia TSM Makassar.

“Weekend tiba saatnya berbelanja. Memenuhi ragam kebutuhan pengunjung, sejumlah tenant menghadirkan banyak promo menarik,” katanya, Sabtu (11/3/2023).

Kiki, sapaan akrab, Rizky Maulidiana Haris pun mengajak pengunjung untuk segera memanfaatkan promo tersebut.

“Jadi pengunjung bisa belanja hemat sekaligus hang out bersama teman dan keluarga,” ajak Kiki.

Adapun deretan promo tersebut, dimulai dari tenant MOC yang menawarkan promo spesial Pay 1 for 2 bagi kaum Adam dan masih akan berlangsung hingga 19 Maret (on selected items).

Lalu ada tenant Carthago memberikan diskon up to 50 persen untuk sejumlah produk pakaian formal pria.

Serta harga spesial Rp 199 ribu untuk celana pendek bahan formal berlangsung hingga 31 Maret.

TSM Makassar juga memberikan penawaran spesial untuk sepatu dan tas menjadi kebutuhan penunjang aktivitas setiap orang.

Seperti tenant My Feet, alas kaki kesehatan yang menghadirkan Flash Sale diskon 30 persen semua item berlangsung hingga 12 Maret.

Tenant evb yang menjual produk sepatu dan tas wanita juga tak kalah memberikan diskon up to 50 persen (on selected items).

Begitu pula dengan Rotelli yang memberikan diskon up to 50 persen berlangsung sampai dengan 31 Maret.

Serta brand sepatu Geox asal Italia juga menghadirkan diskon up to 50 persen (on selected items) yang masih bisa dinikmati sampai 31 Maret.