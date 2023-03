Update Kondisi Terbaru David Korban Penganiayaan Mario Dandy Anak Rafael Alun Sang Pejabat Pajak

TRIBUN-TIMUR.COM - Berikut update kondisi Crytalino David Ozora (17) usai dianiaya Mario Dandy Satriyo (20).

Cristalino David Ozora atau David, anak dari Pengurus Pusat (PP) GP Ansor Jonathan Latumahina.

Sementara Mario Dandy Satriyo merupakan anak pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo (RAT).

Diketahui, David Ozora dianiaya Mario Dandy pada di daerah Pesanggarahan, Jakarta Selatan, Senin (20/2/2023).

Akibat penganiayaan itu, David Ozora koma dan harus dirawat di RS Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan.

Setelah dua pekan berlalu, David Ozora dikabarkan sudah siuman dari koma.

Meski sudah siuman dari koma, kata Abu Janda, namun kognitif David belum pulih.

Hal tersebut diungkapkan pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda di akun Instagram pribadinya @permadiaktivis2.

Tampak Abu Janda memposting foto dirinya saat menjenguk David Ozora.

Abu Janda terlihat mengobrol dengan ayah David Ozora.

"nengok david yang udah hari ke-18 masih di ICU.. david udah siuman dari koma, tapi kognitif nya belum pulih, belom ngenalin papa nya yang pagi siang malam ada di samping david (emoji sedih)

be strong ya jo @tidvrberjalan be strong for david (emoji) mohon doanya ya gaes (emoji) doa buat david agar lekas pulih kembali seperti sedia kala tak kurang satu apa pun, aamiin ya Rabb

syafakallah david (emoji)," tulis Abu Janda, Kamis (10/3/2023), dikutip Tribun-Timur.com.

Video Penganiayaan