Jelang Bulan Puasa, Phinisi Hospitality Indonesia hadirkan program Ramadhan Feast.

TRIBUN TIMUR.COM, MAKASSAR - Khusus menyambut Bulan Suci Ramadan. Phinisi Hospitality Indonesia yang menaungi The Rinra, Claro Makassar, Claro Kendari, Dalton Makassar dan Almadera Makassar seta Mall Phinisi Point menghadirkan program “Ramadhan Feast”.

Program ini menawarkan promo-promo menarik, mulai promo menginap hingga buka puasa bersama dengan keluarga, teman dan rekan kerja.

Di hotel Claro Makassar, ada dua paket buka puasa All you can eat.

Pertama, WattunamiBukber di Legends Claro Makassar yang dibanderol Rp 145.500/pax. Kemudian ada BBQ All you can eat di Sky Lounge dengan harga Rp 198.000/pax.

Berkah ramadhan room package harga spesial diangka Rp 595.000.

Kemudian di Dalton Makassar, Kampung Ramadhan Buffet diharga Rp 98.000/pax. Untuk pembelian 10 pax bisa mendapat 1 paket gratis lagi. Meeting Package Dalton Makassar diharga Rp 105.000/pax dengan minimal 30 pax. Sedangkan harga kamar diangka Rp 425.000/malam.



Kemudian The Rinra Makassar menawarkan paket iftar All You Can Eat seharga Rp 178.000/pax.

Untuk meeting package, The Rinra Makassar memasang harga Rp 7,7 juta per 30 pax. Sementara itu, harga kamar The Rinra Makassar dibanderol Rp 879.000 per malam.

Almadera Makassar juga menawarkan paket buka puasa All You Can Eat Rp 99.000/pax.

Untuk kamarnya, Almadera Makassar mematok angka Rp 399.000/malam. Uniknya, Almadera Makassar menyediakan pengantaran gratis bagi tamu yang ingin menjalani shalat Tarawih di Masjid Terapung.

Sementara itu, Phinisi Point Mall juga menawarkan tiga event spesial

Pertama ada event ramadhan fest dengan bazar murah sembako mulai 27 maret mendatang.

Di parking lot, PiPo Mall juga akan menyiapkan event menarik.

Kemudian ada juga bazar food and fashion dengan mengadakan kompetisi berhadiah 40 juta rupiah.