Lezatnya Pempek Say Layak Dicoba, Resep Otentik Asli Palembang

Pempek Say

Makassar, Tribun - Bisnis kuliner menjadi salah satu favorit warga Makassar. Jika bisa menghadirkan kuliner yang enak dan berbeda, kesuksesan bisa diraih sambil melaksanakan hobi masak.

Salah satu bisnis UMKM kuliner yang layak dicoba adalah Pempek Say. Sesuai namanya, kuliner yang dihadirkan adalah makanan khas Palembang yang merupakan olahan daging ikan tenggiri, pempek.

Kepada Tribun Timur, owner Pempek Say M Anas Rimba Alam mengatakan pempek yang ia jual merupakan hasil produksi dirinya bersama istri, Sasha. Pempek tersebut dalam bentuk frozen,yang tinggal digoreng sendiri di rumah oleh costumer,

“Dijamim pempek original taste pakai resep asli Palembang. Istri pakai resep orang tua turun temurun. Resep orang tua jaman dulu yang otentik resepnya di Palembang. Dijamin enak, dan berbeda dengn pempek lainnya. Apalagi cukonya (cuka) menggunakan racikan khas,” ujar Anas.

Dalam menjalankan bisnisnya bersama istrim Anas mengambil bahan ikan tenggiri langsung dari distributor terpercaya, yang memang supply daging ikan asli tenggiri.

“Dalam membuat juga tidak pelit ikan. Jadi rasa ikannya akan terasa di setiap gigitan,” paparnya.

Pempek Say terdiri dari tiga varian. Yakni pempek bulat adaan, pempek crispy , dan pempek lenjer.

”Untuk pempek kapal selam on request karena menggunakan telur di dalamnya jadi harus fresh from the oven,” ujar Anas.

Untuk harga, Pempek Say hadir dalam dua pilihan. Yakni paket campur isi 21 pcs Rp100 ribu dan Paket campur isi 33 pcs Rp150 ribu.

“Tapi bisa juga pesan khusus hanya satu jenis saja. Misalnya lenjer saja semua. On request sehari sebelumnya,” paparnya.

Pemesanan bisa melalui whatsapp 082198734180 atau instagram @pempek_say. Bisa juga melalui shopee Pempek_Say

“Untuk satu paket plastik vakum bisa tahan enam bulan. Keunikan pempek say di cuko nya. Walaupun disimpan di luar kulkas bisa tahan lebih seminggu tidak basi. Bahkan cukonya semakin lama disimpan semakin enak," paparnya.(*)