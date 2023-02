Bukan Hanya Pajak Mati, Sandiaga Uno Protes Pelanggaran Lain Dandy Anak Rafael saat Pamer Rubicon

TRIBUN-TIMUR.COM - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno soroti pelanggaran Mario Dandy.

Mario Dandy adalah putra pejabat Ditjen Pajak bernama Rafael Alun Trisambodo yang telah dicopot Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Mario Dandy dan ayahnya bikin heboh setelah aniaya David, anak petinggi GP Ansor hingga koma.

Selain Rubicon yang dikendarai oleh Mario Dandy mati pajak, Sandiaga Uno juga menemukan pelanggaran lain.

Rubicon itu juga belum terdaftar dalam LHKPN ayahnya.

Dalam LHKPN itu hanya tercantum mobil Toyota Camry tahun 2008 dengan harga Rp125 juta serta Toyota Kijang seharga Rp300 juta yang ditulis dalam LHKPN.

Sandiaga Uno protes setelah melihat beredarnya foto anak pejabat yang memamerkan mobil Jeep Rubicon di kawasan Bromo Tengger Semeru.

Ia menjelaskan, kawasan Bromo Tengger Semeru merupakan salah satu destinasi pariwisata prioritas.

Hal yang diunggulkan di kawasan tersebut adalah pariwisata berbasis alam konservasi.

"Saya ingin mengingatkan bahwa kita mematuhi peraturan. Jangan sampai kita merusak daya tarik wisata kita,” ujar dia dalam The Weekly Brief with Sandi Uno, Senin (27/2/2023).

Sandiaga mengaku telah berulang kali mendapatkan kiriman foto yang memperlihatkan mobil atau kendaraan bermotor lain melintasi kawasan Bromo Tengger Semeru.

Padahal, ia berharap kawasan tersebut harus dijaga keaslian dan kelestariannya.

Untuk itu, ia akan berkoordinasi kembali dengan pengurus wisata di tempat itu.

“Saya akan terus monitor bersama dengan pariwisata provinsi dan kabupaten setempat untuk terus mengimplementasi peraturan dan memberikan pembinaan kepada para tour operator yang mungkin memandu dan menyediakan paket-paket (wisata) tersebut,” imbuh dia.