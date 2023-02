Konsulat Jenderal Bronwyn Robbins Hadiri FSAI 2023 di MP, Ada Nobar Gratis Karya Alumni Australia

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Festival Sinema Australia Indonesia (FSAI) 2023 dibuka Konsulat Jenderal Australia Makassar Bronwyn Robbins di CGV, Mall Panakukang, Kota Makassar, Jumat (25/2/2023).

Acara dihadiri Steve Rodgers, produser film Sweet As.

Hadir juga perwakilan pejabat SKPD Kota Makassar.

Tahun 2023 menandakan 70 tahun perayaan program beasiswa Australia di Indonesia.

Kemudian FSAI hanya dilaksanakan ditujuh kota yaitu Jakarta, Surabaya, Makassar, Mataram, Yogyakarta, Bandung, dan Tangerang Selatan.

Ada lima film yang akan diputar, yakni Sweet As (2022), Peter Rabbit 2: The Runaway (2021), Penguin Bloom (2020), Paranoia (2021), dan The Drover’s Wife: The Legend of Molly Johnson (2021).

Kelima film ini dapat tontonan secara gratis.

Selain itu, FSAI juga menghadirkan masterclass, wadah berbagai pengalaman para sineas Australia dengan film maker Indonesia.

Konsulat Jenderal Australia Makassar Bronwyn Robbins mengatakan FSAI adalah kesempatan menonton film Australia di layar lebar.

FSAI juga menampilkan karya-karya film dari para alumni Australia.

"Untuk merayakan tahun bersejarah ini, kami akan menyelenggarakan berbagai acara," katanya.

"Untuk merayakan pencapaian alumni kami saat ini dan untuk mempromosikan program Australia Global Alumni kepada para generasi baru," sambung Bronwyn.

Dia melihat industri film Indonesia sangat berkembang.

Festival ini kemudian dapat memunculkan kolaborasi yang maksimal di bidang perfilman.