Roadshow Telkom University Hadir di Makassar Gelar Tryout Hingga Seminar

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Setelah sukses melakukan roadshow dibeberapa kota, Roadshow Telkom University kini menyambangi kota Makassar.

Roadshow ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa Telkom University bersama komunitasnya untuk memperkenalkan Telkom University di daerah masing-masing.

Bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain Roadshow, Edufair, Tryout dan Seminar.

Roadshow Telkom University di Plaza Telkom Jl AP Pettarani Makassar, Sabtu (18/2). Bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain Roadshow, Edufair, Tryout dan Seminar. (TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN)

Kegiatan yang dilaksanakan di Plaza Telkom Jl AP Pettarani Makassar, Sabtu (18/2) ini gratis dan terbuka untuk umum.

Dalam kunjungannya kali ini Telkom University menjelaskan berbagai fakultas dan program studi yang dibawakan langsung oleh mahasiswa Telkom University.

Kegiatan yang juga disponsori Emina ini dimeriahkan games dan try out, dimana Emina turut memeriahkan dengan memberikan hampers kepeda para peserta Try Out dan games.

Emina membuka booth bagi para peserta yang hadir dan memberikan diskon 25 Persen selected item bekerjasama dengan toko citra cosmetics.

Diakhir dari sosialisasi dijelaskan juga berbagai tahapan cara mendaftar di kampus Telkom University dari berbagai jalur yang tersedia.

Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan para siswa dapat lebih memahami calon kampus yang akan dituju, secara khusus Telkom University.