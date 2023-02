Kondisi Terbaru Trisha Eungelica Anak Ferdy Sambo dan Putri Setelah Orangtuanya Divonis: Aku Bangga

TRIBUN-TIMUR.COM - Kabar terbaru Trisha Eungelica putri Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi setelah kedua orangtuanya divonis.

Ferdy Sambo divonis hukuman mati sementara Putri Candrawathi divonis 20 tahun penjara karena terbukti bersama-sama menghabisi nyawa Brigadir J.

Kini Trisha Eungelica mengungkap kondisinya setelah sang ayah dan ibunya divonis penjara.

Selain Sambo dan Putri, Majelis Hakim juga sudah menjatauhkan vonis terhadap Bripka Ricky Rizal, Kuat Maruf dan Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E.

Mereka dijatuhi vonis dengan hukuman beragam. Paling ringan Bharada E yang hanya satu tahun enam bulan.

Ferdy Sambo yang mendapatkan vonis paling maksimal yakni hukuman mati. Sementara sang istri Putri Candrawathi divonis 20 tahun penjara.

Vonis untuk Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi tersebut pun langsung mendapat respons dari sang anak Trisha Eungelica.

Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Trisha Eungelica membagikan potret Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi yag sedang berpelukan. Pada unggahan tersebut, ia juga menuliskan caption 'aku mencintai kalian berdua'.

Postingan tersebut pun banyak dikomentari oleh warganet.

Banyak komentar yang memberikan semangat kepada Trisha agar tetap andalkan Tuhan untuk menghadapi setiap permasalahan.

Sebelumnya, Trisha Eungelica juga pernah mengunggah momen kenangan dirinya dengan ayah dan ibunya.

Melalui unggahan Instagram storinya, Trisha Eungelica berharap tepat di hari Valentine ini dirinya bisa diberikan kebahagiaan.

“You Will be the happiest person, soon, i hope we all will, happy val’s day,” tulisnya dilansir dari Instagram @trishaeas.

Tak hanya itu saja, melalui unggahan TikToknya, Trisha juga mengunggah potret lawas kebersamaanya dengan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati.