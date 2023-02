The Rinra Hotel Hadirkan Promo Eat n Eat Makan Sepuasnya

TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR Karyawan The Rinra Hotel memperlihatkan menu promo Eat n Eat (all you can eat) di Lontar Dinning, Mall Phinisi Poin, Makassar, Rabu (15/2/2023). Eat n Eat dapat dinikmati setiap hari Rabu dan Sabtu. Mulai pukul 17.00 sampai 21.00 Wita dengan hanya cukup bayar Rp 125 ribu pengunjung bisa makan sepuasnya.

