JK, Mahfud MD, SYL Hadiri Pengukuhan Ilmuwan Taruna Ikrar Sebagai Guru Besar Universitas Malahayati

TRIBUN-TIMUR.COM, LAMPUNG - Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Prof dr Taruna Ikrar MBiomed PhD akan dikukuhkan sebagai guru besar tetap bidang farmakologi di Universitas Malahayati, Lampung, Sabtu 11 Februari 2023 hari ini.

Mantan Wapres RI Jusuf Kalla diagendakan hadir. Menkopolhukam RI Prof Mahfud MD juga hadir bersama sejumlah menteri RI.

Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo juga diagendakan hadir bersama Kepala Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Bahlil Lahadalia juga fiks hadir.

Termasuk Sejumlah anggota DPR RI. Kolega Taruna Ikrar dari KAHMI juga hadir.

Sejumlah rektor di Indonesia juga diagendakan hadir, kata Kepala Biro Administrasi Akademik Universitas Malahayati Bandar Lampung, Tarmizi, SE, M.Ak.

Dari luar negeri, sejumlah guru besar dan pakar kolega Taruna Ikrar juga sudah berada di Bandar Lampung.

Pengukuhan Taruna Ikrar sebagai guru besar berdasarkan SK Mendikbud Ristek No. 64672/MPK.A/KP.07.00/2022 di Fakultas Kedokteran, Universitas Malayati, Lampung.

Dalam pengukuhan hari inj, Prof Taruna Ikrar akan menyampaikan orasi ilmiah dengan tema ERA BARU PENGOBATAN KANKER DAN PENYAKIT DEGENERATIF, BERBASIS

FARMAKOLOGI SEL DAN GENETIK: FOKUS STUDI EFEKTIVITAS VAKSIN DENDRITIK CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-Cell) PADA KASUS GLIOBLASTOMA.

Atau dengan tema "A New Era of Pharmacology Cell & Gene Therapy to Treat Cancers and Degenerative

Diseases: Focusing on the Effectiveness of Chimeric Antigen Receptor T-cells (CAR-T) Dendritic Vaccines for Glioblastoma"

Farmakologi Terapi berbasis sel dan genetic merupakan sebuah upaya terapeutik spektakuler yang akan menjadi teknik pengobatan terpenting dalam pengobatan penyakit degeneratif dan penyakit keganasan dimasa depan, terutama untuk kanker dan kelainan bawaan/genetik.

Penerapan terapi ini telah menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan, dan sebagian masih dalam tahap penelitian untuk memastikan keamanannya serta efektivitas, serta mengurangi adverse reactions.

Melihat kenyataan diatas pada uji klinis glioblastoma (Atau Kanker Otak), di masa depan terapi sel dan genetik menjadi penemuan terpenting dalam sejarah pengobatan.

Dengan demikian, hal ini menjadi harapan baru bagi jutaan penderita penyakit herediter dan degeneratif yang selama ini tidak ada obatnya.