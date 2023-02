Keseruan Workshop Dan Make Up Competition Dream Wedding Exhibition

Dream Wedding Exhibition 2023 Hotel The Rinra Makassar digelar Jumat hingga Minggu (3-5/2/2022). Spesial dihari kedua ini 4 Februari 2023 Tim Crystallure Beauty, Instaperfect Beauty dan Make Over hadir berkolaborasi dalam rangkaian kegiatan Workshop and Make up competition bersama MUA Lisa Wijaya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dream Wedding Exhibition 2023 Hotel The Rinra Makassar digelar Jumat hingga Minggu (3-5/2/2022). Pameran dibuka CEO Phinisi Hospitality Indonesia, Anggiat Sinaga, CDO Phinisi Hospitality Indonesia, Andre Prasetyo Tanta, dan Kadis Pariwisata SulSel, Asriady Sulaiman.

Pembukaan ditandai dengan pemukulan genderang di atas panggung oleh ketiganya, didampingi General Manager The Rinra Makassar, Junaidi Salam, dan GM Hotel Almadera Makmur.

Dalam sambutannya Anggiat mengatakan pameran ini merupakan partisipasi The Rinra dalam menggerakan ekonomi mikro dan membangun perekonomian.

Communication Manager The Rinra Makassar, Umay Adrizah menambahkan banyak promo hadir di acara ini.

Dream Wedding Exhibition Rinra-Pipo juga menghadirkan 15 booth kuliner kekinian.

Selain pameran, acara ini juga akan diisi Flawless Makeup Workshop & Competition by Lisa Wijaya Makeup Artist, Talkshow Beauty with Eternal, Talkshow bersama Prodia, Workshop Sanggul & Da'dasa Bugis, Special Fashion Show by LW Bridal, Tari Kabaret, dan banyak lagi.

Spesial dihari kedua ini 4 Februari 2023 Tim Crystallure Beauty, Instaperfect Beauty dan Make Over hadir berkolaborasi dalam rangkaian kegiatan Workshop and Make up competition bersama MUA Lisa Wijaya yang diikuti oleh para MUA yang sudah berpengalaman dan juga MUA yang masih baru.

Pada kegiatan ini Crystallure, Instaperfect, dan Make Over bersama MUA Lisa Wijaya mengambil tema Flawless make up Look.

Spesial di make up competition ini juara pertama mendapatkan hadiah berupa Tiket Make up Class bersama MUA Bubah Alfian.

Selain itu, diadakannya kegiatan workshop ini agar memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mengasah kemampuan serta keahlian mereka dalam ber-Make Up.

Ditengah berjalannya kompetisi, Tim Crystallure, Instaperfect, dan juga Make over mengadakan banyak kuis dengan hadiah menarik dan seluruh peserta yang ikut sangat antusias.