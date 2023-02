Profil & Biodata Anastasya dan Fadlyansyah, Putra-Putri Sulsel yang Nahkodai PPI Jepang  

TRIBUN-TIMUR.COM - Sebagai mahasiswa Indonesia yang sedang menimba ilmu di negara orang tidaklah mudah untuk bisa saling mengenal satu sama lain antara mahasiswa.

Selain karena jarak antar kota, juga padatnya jadwal perkuliahan ataupun penelitian yang membuat komunikasi antara mahasiswa jadi terhambat.

Namun kedua sosok putra-putri Sulsel ini bisa membuat jarak dan jadwal semakin mudah untuk dijangkau.

Merekalah Anastasya Wulandari Hasyim dan Fadlyansyah Farid Husain (Silong) yang dipilih sebagai Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jepang (PPI Jepang).

Ria, terpilih dalam Kongres PPI Jepang dengan suara yang lebih banyak dibandingkan calon lain.

Sedangkan Silong, panggilan Fadlyansyah, merupakan sosok yang dipilih menemani Ria dalam menjalankan roda organisasi selama periode 2022/2023.

Perlu diketahui, dari data yang didapatkan jumlah mahasiswa Indonesia yang berada di Jepang mencapai hampir 6.000 orang.

Dimana tersebar diseluruh perfektur di Jepang.

Kondisi ini menjadi salah satu tantangan untuk kepengurusan PPI Jepang.

Dalam masa kampanye, Ria selalu menyuarakan tentang perlindungan pelajar Indonesia di Jepang, tidak sedikit pelajar yang menjadi korban penipuan ataupun mendapatkan kekerasan baik fisik maupun mental dari institusi-institusi pendidikan.

Ria juga merupakan salah satu Co-Founder dari RUMI (Rumah Masyarakat Indonesia) yang menaungi Migran Indonesia di Jepang.

Berbeda dengan Ria, Silong dengan latar belakang dosen dan dokter menjadikan PPI Jepang lebih dinamis dengan tata kelola organisasi yang lebih rapih.

Harapan besar dari kedua sosok anak muda ini adalah agar para pelajar di Luar Negeri bisa lebih aktif menjadikan organisasi sebagai wadah mempererat hubungan antar Mahasiswa Indonesia di Jepang.

Salah satu program kerja yang mereka terapkan adalah “Help Desk” dimana program ini diharapkan bisa menjangkau semua mahasiswa Indonesia diseluruh Jepang, didalamnya bisa juga berkonsultasi tentang Kesehatan mental pelajar.



Riwayat Hidup Anastasya Wulandari Hasyim



Nama panggilan : Ria

Tempat Tanggal Lahir : Sinjai, 8 November 1994

Status : Belum Menikah



Riwayat Pendidikan :

SMAN 1 Sinjai

S1 ; Department of International and Cultural Studies (Aichi Perfectural University, Aichi, Jepang)

S2 ; Departement of Regional Cooperation Policy Studies (Kobe University, Hyoga, Jepang)

S3 ; Graduate School of Interantional Cooperation Studies (Kobe University, Hyoga, Jepang



Riwayat Organisasi:

Ketua PPI Jepang 2022/2023

Rumi Jepang ( Rumah Masyarakat Indonesia) – Co-Founder

PPI Jepang 2021/2022 – Divisi Aksi Sosial dan Advokasi

PPI Kobe 2021/2022 – Divisi Dana Usaha

PPI Kobe 2019/2020 – Ketua Divisi External





Riwayat Hidup Fadlyansyah Farid Husain



Nama panggilan : Silong

Tempat Tanggal Lahir : Makassar, 7 Maret 1987

Status : Menikah ( Istri – Sherry Adelia Natsir,

Anak – Farah Khaira Fadlyansyah, Faida Zumirrah Fadlyansyah



Riwayat Pendidikan :

SMAN 78 Jakarta

S1 ; Fakultas Kedokteran (Universitas Hasanuddin, Makassar)

S2 ; Fakultas Kesehatan Masyarakat (Universitas Hasanuddin, Makassar)

Spesialis – 1 ; Departemen Orthopaedi dan Traumatologi (FK- Universitas Padjadjaran, Bandung)

S3 ; Graduate School of Biomedical and Health Sciences (Hiroshima University, Hiroshima, Jepang)



Riwayat Organisasi:

Sekertaris Jendral PPI Jepang 2022/2023

Koordinator City PPI Hiroshima 2022/2023

Anggota PABOI SulselBar

Anggota IDI Makassar

Komisi Disiplin Residen Orthopaedi Universitas Padjadjaran

Sekertaris Umum Tim Bantuan Medis (TBM) Calcaneus FK-Unhas

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

AMSA FK-Unhas

UKM Fotografi Unhas