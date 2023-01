87 Penerima Beasiswa Kalla Ikut Workshop Motivasi dan Pengembangan Diri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Yayasan Hadji Kalla (YHK) bersama Kalla Institute menggelar workshop bagi 87 penerima Beasiswa Kalla di Ruang Amphitheater Kalla Institute Makassar, Kamis (26/1/2023).

Workshop dengan tema Be Brave and Be Brighter ini bertujuan untuk memberikan dukungan dan program pengembangan diri kepada penerima beasiswa.

Kegiatan ini dihadiri Direktur Eksekutif Yayasan Hadji Kalla Mohammad Zuhair dan Wakil Rektor 2 Kalla Institute Syamsul Rijal.

Pemateri yang dihadirkan berasal dari akademisi dan praktisi Kalla Institute, yakni Rahmat Syarif, Abdul Hakim, Syamril dan Hendarjat Hambali.

Pembahasannya pun sangat menarik, mulai dari menerjang batas untuk menjadi cerdas, Develop Your Self, dan membangun jiwa mengabdi untuk masyarakat.

Melalui rilis, Direktur Eksekutif Yayasan Hadji Kalla Mohammad Zuhair mengatakan, workshop ini memberikan manfaat besar bagi proses pengembangan diri penerima beasiswa.

Lewat program ini, kata dia, para penerima Beasiswa Kalla bisa mengasah kepekaan sosial mereka dengan lebih baik.

“Selain memberikan motivasi, kami juga tentu ingin mengetahui kebutuhan apa saja serta kendala yang dihadapi dalam menjalani perkuliahan di pendidikan tinggi,” katanya.

“Lalu, lewat program ini juga kita berharap bisa memberikan manfaat bagi penerima beasiswa dan kedepannya kepekaan sosial dari mahasiswa bisa lebih baik di masa yang akan datang," sambung Zuhair.

Salah satu pemateri, Abdul Hakim yang juga merupakan dosen Kalla Institute menjelaskan, mahasiswa yang berstatus sebagai penerima Beasiswa Kalla, perlu menjadi lebih menonjol dibandingkan dengan mahasiswa biasanya. Khususnya dalam hal menjadi agen perubahan.

"Mahasiswa harus bisa menunjukkan bahwa kalian bisa menjadi agen perubahan dan bisa membawa ide-ide cemerlang agar bisa membangun negeri, terutama membangun daerah di mana kalian berasal,” tutur Abdul Hakim.

Sementara itu, salah seorang penerima Beawsiswa Kalla dari Universitas Negeri Makassar Aprilia, mengaku sangat senang bisa mengikuti kegiatan ini.

Workshop tersebut, kata Aprilia, bertujuan menumbuhkan rasa percaya diri, motivasi mengejar cita-cita serta mendorong mahasiswa menjadi agent of change di masa yang akan datang.

“Senang rasanya bisa ikut workshop ini. Kita bisa dapat pengalaman baru dan tentunya ilmu yang bermanfaat untuk masa depan. Terima kasih Yayasan Hadji Kalla yang telah menghadirkan acara ini untuk kami,” kata Aprilia. (*)