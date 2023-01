Yuk ke Wedding Expo 2023 Hotel Four Points by Sheraton, Ada Potongan Rp 2 Juta hingga Gratis Emas

Suasana pembukaan Wedding Expo 2023 di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Jumat (6/1/2023). Puluhan model pria dan wanita berjalan menampilkan keindahan baju adat dari berbagai suku di Indonesia.

Event tahunan berlangsung di Golden Lily B dan C Four Points by Sheraton Makassar, Jl Andi Djemma, Kota Makassar.

Pembukaan Wedding Expo pun digelar secara meriah.

Puluhan model pria dan wanita berjalan menampilkan keindahan baju adat dari berbagai suku di Indonesia.

Termasuk, keindahan bagu bodo khas suku Bugis.

General Manager Hotel Four Points by Sheraton Makassar Jennifer Suryadi mengungkapkan tema yang diangkat dalam Wedding Expo season 5 ini.

“Kami mengangkat tema Love in Nature, warna bumi," katanya.

"Kali ini penampilannya unik-unik yah. Semoga acaranya sukses. Mari kita sama-sama mendukung acara ini," sambungnya.

Total, ada 60 vendor yang berpartisiasi menampilkan sajian bisnisnya.

Mulai dari wedding decoration, photography hingga maku-up artist.

Adapun vendor yang berpartisipasi diantaranya Haji Yunan Collection, Berdua Foto, SM Decor, Gracia Decor, FLOW Decor.

Baca juga: Catat Tanggalnya! 20 Vendor Bakal Ramaikan Wedding Expo 2023 Claro Makassar

Baca juga: 60 Vendor Bakal Ramaikan Wedding Expo 2023 Hotel Four Points by Sheraton Makassar

Lalu Derai Tawa, Ruang Dinamis, Allyson WO, KC WO, Putri Viola, Lilis MUA, dan berbagai vendor lainnya.

Wedding expo ini juga akan menghadirkan banyak rangkaian acara menarik, seperti Makeup Competition By Wardah, Workshop Makeup oleh Lilis MUA, serta Fashion Show.

Tak ketinggalan, Four Points By Sheraton Makassar menyiapkan beberapa penawaran spesial bagi calon pengantin yang melakukan transaksi selama wedding expo berlangsung.

Seperti penawaran paket wedding mulai Rp 78 juta untuk tamu 500 orang yang hanya berlaku saat transaksi di event.