TelkomSigma Gandeng Avanade Akselerasikan Transformasi Digital Berbasis Cloud

TRIBUN-TIMUR.COM - TelkomSigma menjalin kerjasama strategis dengan perusahaan global Avanade.

Kerjasama dilakukan anak perusahaan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan oleh Plt CEO TelkomSigma Roberto Surya Negara, dan Direktur Utama Asia Tenggara Avanade Bhavya Kapoor, beberapa waktu lalu.

Avanade yang merupakan perusahaan joint venture antara Accenture dan Microsoft adalah salah satu mitra global yang diakui sebagai Microsoft Solutions Partner pada enam kategori yakni, Security, Modern Work, Business Applications, Data dan AI di Azure, Infrastruktur di Azure, Digital dan Inovasi Aplikasi di Azure.

Dengan enam kategori Microsoft Solutions Partner, Avanade juga diakui sebagai Solutions Partner untuk Microsoft Cloud. Pada awal tahun ini, Avanade, bersama dengan Accenture, bersama-sama dinobatkan sebagai Microsoft Global SI Partner of the Year untuk ke-17 kalinya.

Seiring dengan tingginya permintaan pasar akan layanan digital dan IT infrastruktur berbasis cloud di Indonesia, TelkomSigma berfokus pada Layanan IT Digital B2B, berkomitmen bersama Avanade untuk mengeksplorasi beragam cara untuk dapat memenuhi segala kebutuhan transformasi digital perusahaan melalui portofolionya di bidang Cloud, Digital dan IT Services, dengan tidak terbatas pada klien di sektor keuangan.

Menyambut kerjasama ini, Direktur Strategic Portfolio Telkom Budi Setyawan Wijaya, menjelaskan bahwa, portofolio B2B IT Services akan menjadi masa depan Telkom yang diproyeksikan akan terus bertumbuh pesat melalui TelkomSigma.

"TelkomGroup akan terus fokus pada meningkatkan kemampuan teknologi untuk dapat membantu mempercepat pembangunan Infrastruktur dan platform digital di Indonesia,” ungkap Budi via rilis, Selasa (27/12/2022).

Plt Direktur Utama TelkomSigma, Roberto Surya Negara, pada kesempatan ini mengatakan, sebagai bagian dari upaya transformasi yang sejalan dengan lima strategi utama TelkomGroup Five Bold Moves, kerjasama strategis ini merupakan langkah untuk meningkatkan kemampuan teknologi dari orang, proses, dan penawaran yang dilakukan oleh TelkomSigma.

"Melalui MoU dengan Avanade ini, kami ingin menghadirkan unique value kepada pelanggan serta mendorong transformasi digital mereka melalui aset dan solusi yang dibangun di atas platform Microsoft,” ujar Roberto.

Managing Director Asia Tenggara Avanade, Bhavya Kapoor mengatakan bahwa, pihaknya senang dapat melengkapi layanan Telkom dengan menghadirkan kemampuan Microsoft yang tak tertandingi.

"Untuk Avanade, MoU ini akan memperpanjang penyampaian solusi Microsoft kami dengan mitra yang berpengalaman di Indonesia dan sektor jasa perbankan dan keuangan”.

Untuk itu kerjasama antara TelkomSigma dan Avanade ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan atas upaya peningkatan ekonomi digital Indonesia.

TelkomSigma tengah melakukan percepatan untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya terhadap solusi IT Services berbasis cloud, menjalin kemitraan dengan beberapa partner pilihan yang dinilai paling sesuai untuk memenuhi kebutuhan digital pelanggan. (*)