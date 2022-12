Ingat Siti Nurhaliza? Dulu Artis Malaysia Tersukses di Asia, Kini Kondisinya Bikin Kaget Penggemar

TRIBUN-TIMUR.COM - Ingat Siti Nurhaliza? penyanyi senior asal Malaysia dulu wara-wiri di layar kaca.

Siti Nurhaliza punya banyak penggemar di Indonesia hingga membuatnya menjadi salah satu artis paling populer di Nusantara.

Dulu, Siti Nurhaliza terpilih sebagai artis Regional Paling Populer sepuluh kali berturut-turut.

Siti Nurhaliza mengalahkan sesama artis dari Malaysia, Indonesia, dan Singapura di Planet Anugerah Muzik sejak 2001.

Di sisi lain, Siti Nurhaliza juga menjadi salah satu artis terlaris Malaysia dengan penjualan albumnya menyumbang 10 persen dari total penjualan album Malaysia untuk tahun 2001.

Tak sampai di situ, Siti Nurhaliza juga memiliki beberapa prestasi di kancah internasional.

Di antaranya berhasil memenangkan Gold Award in Asia New Singer Competition di Shanghai Asia Music Festival pada tahun 1999 serta dua penghargaan dari 'South Pacific International Song and Singing Competition 1999' yang diadakan di Gold Coast, Queensland, Australia.

Siti Nurhaliza jadi pembaca ramalan cuaca (Instagram)

Selain itu juga Grand Prix Champion dalam Voice of Asia pada tahun 2002 yang diadakan di Almaty, Kazakhstan.

Ia pun memenangkan pilihan publik untuk Walk of Fame 2019 di Adelaide Festival Centre.

Dengan berbagai prestasinya di dunia musik, maka tak heran jika Siti Nurhaliza masih moncer hingga sekarang.

Namun belakangan ini, kabar Siti Nurhaliza mengagetkan publik ketika muncul di televisi dengan gaya yang sedikit berbeda.

Bukan bernyanyi, Siti Nurhaliza justru menjadi pembaca ramalan cuaca.

Hal ini diketahui dari unggahan di akun Instagram pribadinya pada 22 Desember 2022.