Momentum Satu Dekade, Browcyl Perkenalkan Packaging dan Slogan Baru

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Browcyl Brownies Pisang yang merupakan salah satu kuliner khas Kota Makassar telah hadir sebagai kudapan pilihan keluarga selama 10

tahun lamanya. Perjalanan yang tidak singkat ini dirayakan dalam satu acara bertajuk #DekatSedekade, yang digelar hari ini, Senin 19 Desember 2022 di Phinisi Ballroom, Hotel

Claro, Makassar.

Perjalanan 10 tahun Browcyl Brownies Pisang bukan tanpa hambatan. Meski saat ini perkembangannya sudah begitu jauh dan pesat dibanding sedekade silam, perusahaan ini

awalnya dimulai dengan modal dan peralatan seadanya, serta berangkat dari industri rumahan.

Setelah berhasil membuka outlet pertama di Jalan A.P Pettarani dan Jalan Hertasning, kini tercatat Browcyl memiliki 6 outlet utama dan beberapa mini outlet dan booth yang tersebar di berbagai titik strategis di Kota Makassar, Gowa, dan Maros. Selain sebagai kudapan pilihan keluarga, produk-produk Browcyl juga kerap dijadikan oleh-oleh atau gift bagi para pelancong yang berkunjung ke Kota Makassar.

Peluncuran packaging dan tagline baru Browcyl disela-sela peringatan 1 Dekade Browcly di Hotel Claro Makassar Senin (19/12). Dalam kegiatan ini Browcyl memberikan apresiasi kepada karyawan terpilih, suplier terpilih dan pastinya costumer terpilih. (TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN)

Event Besar Pertama sebagai Tonggak Sejarah

Selama 10 tahun ke belakang, Browcyl Brownies Pisang belum pernah mengadakan acara sejenis #DekatSedekade. Ini adalah kali pertama perayaan ulang tahun Browcyl yang digelar besar-besaran sebagai refleksi pencapaian dalam sedekade terakhir.

Adapun latar belakang perayaan ini selain sebagai tonggak sejarah adalah untuk memberi apresiasi sebesar-besarnya kepada orang-orang yang telah mendukung Browcyl sejak awal berdiri hingga kini.

Perusahaan yang berdiri tahun 2012 ini memulai pembukaan outlet dengan satu orang karyawan, tetapi kini telah ada ratusan karyawan yang tersebar di seluruh

outlet dan booth untuk membantu perjalanan bisnis Browcyl.

“Browcyl Brownies Pisang bisa seperti sekarang bukan karena saya, melainkan karena semua orang yang terlibat di dalam perusahaan ini mitra yang selalu membantu, terutama para pelanggan Browcyl yang kami sebut ‘Unti Lovers’ yang selalu memberikan harapan untuk menjadi lebih setiap waktu, setiap tahun,” ungkap Direktur CV Kreasi Pisang Indonesia sekaligus pemilik Browcyl, Rahmat Almu Arrif yang juga akrab disapa Iphink.

Dalam kesempatan langka ini, Iphink menjelaskan bahwa Browcyl Brownies Pisang dimulai dengan peralatan yang nyaris tak mumpuni. “Mixer seadanya, pakai kukusan yang ditunggu sejam hanya empat yang jadi,” kenangnya tertawa.

Melibatkan Unti Family dan Unti Lovers

Tak hanya “Unti Family” (sebutan untuk karyawan Browcyl Brownies Pisang), dalam acara #DekatSedekade ini Browcyl juga menghadirkan Unti Lovers dan berbagai rekan yang

selama ini tetap mendukung perkembangan bisnis Browcyl, termasuk para pemasok, influencer, hingga rekan-rekan media lokal Makassar.

“Acara #DekatSedekade Browcyl ini merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT dan sekaligus apresiasi kepada semua pihak baik internal maupun eksternal yang telah terlibat dalam pencapaian Browcyl hingga usianya kini menginjak sedekade,” tutur Sunarti Anwar, General Manager CV Kreasi Pisang Indonesia. “Ini sekaligus jadi ajang flashback akan proses yang telah dilalui agar menjadi pembelajaran pada usia-usia selanjutnya,” tambahnya.

Peluncuran Logo Baru Perayaan acara #DekatSedekade Browcyl tidak hanya dibuat untuk merayakan usia 10 tahun, tetapi sekaligus untuk memperkenalkan beberapa hal baru, termasuk peluncuran logo baru dari “Browcyl Brownies Pisang” menjadi “Browcyl Pastry Pisang”.

Selain peluncuran logo baru, ada beberapa hal baru lain yang dihadirkan dalam gelaran ini, di antaranya Peluncuran jingle baru, packaging baru, tagline baru “Selalu Ada yang Manis di Browcyl” serta beberapa produk baru diperkenalkan yaitu Popcyl, Chiffon Cheese Cake, serta Choco dan Pandan Loaf.

Selain itu juga diadakan doorprize senilai lima juta rupiah dan merchandise untuk para tamu undangan.

Persiapan Matang dan Kolaborasi dengan Seniman Lokal

Salah satu hal menarik yang juga patut disoroti dalam acara #DekatSedekade Browcyl adalah persiapan konsep yang matang dan kolaborasinya dengan seniman lokal yakni

Ruangbaca.

Dalam kesempatan ini, divisi Marketing & Brand Communication dari Browcyl juga berkolaborasi dengan penyanyi lokal dalam pembuatan jingle baru, konsep video klip, dan beberapa konsep acara untuk mengesankan para tamu undangan.

Selain itu, acara ini juga dihibur oleh Is Pusakata yang makin melengkapi keseruan acara.

Strategi dan Harapan ke Depan

Untuk menjadi perusahaan yang besar, tentu dibutuhkan strategi dan perencanaan yang matang dalam mencapainya. Tak terkecuali bagi Browcyl. Iphink melihat, bisnis kuliner yang mengandalkan buah pisang sebagai bahan utama sudah menjamur di mana-mana, tetapi hanya dengan strategi dan arahan yang tepatlah bisnis akan bertahan.

“Alhamdulillah, kami dipertemukan dengan orang-orang yang kompeten dan punya kapasitas di bidangnya sehingga Browcyl bisa bertumbuh dan besar seperti sekarang,” jelas

Iphink. Ia berharap, pada tahun-tahun selanjutnya Browcyl bisa membuka cabang di luar Sulawesi Selatan dan menjadi perusahaan berstandar nasional.

“Untuk mencapai itu, orang-orang di dalamnya juga harus ikut bertumbuh kompetensinya, mindset-nya, karena untuk membangun perusahaan yang besar dan grow, orang-orangnya juga harus grow, dan sesuai dengan tagline internal perusahaan: strong, happy, and healthy to become a superteam,” tutup Iphink.