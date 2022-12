CSR Akhir Tahun 2022, BAF Bagi-bagi Perlengkapan Sekolah di Panti Asuhan hingga Yayasan Pendidikan

Operation Head BAF Makassar, Adnan menyerahkan bantuan kepada LKSA Cipta Generasi Baru dalam rangka CSR BAF Caring for Children 2022, Selasa (20/12/2022).

TRIBUN-TIMUR.COM - PT Bussan Auto Finance (BAF) kembali menggelar program Corporate Social Responsibility (CSR) BAF Caring for Children di akhir tahun 2022.

Kegiatan bertema Semarak Kasih bersama BAF digelar serentak di 12 lokasi pada Selasa (20/12/2022).

Adapun 12 lokasi tersebut antara lain, Medan, Jambi, Jakarta, Depok, Tangerang, Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, Malang, Makassar, dan Palu.

Program ini menyasar sekolah, panti asuhan, dan yayasan yang berfokus pada pendidikan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia.

Demikian disampaikan Presiden Direktur BAF, Lynn Ramli.

Ia mengungkapkan, penyelenggaraan kegiatan tahunan ini merupakan wujud komitmen BAF dalam penerapan keuangan berkelanjutan dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs).

"Program ini merupakan konsistensi BAF untuk ikut menyejahterakan masyarakat Indonesia, melalui bantuan pendidikan untuk anak-anak Indonesia,” ujar Lynn via rilis ke Tribun-Timur.com, Selasa (20/12/2022).

Bantuan yang diberikan berupa perlengkapan sekolah untuk anak-anak dan peralatan belajar mengajar untuk sekolah/yayasan.

BAF juga memberikan paket minuman dan makanan bergizi untuk pemenuhan gizi anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan.

Sejak dicanangkan di tahun 2019, BAF melalui program CSR BAF Caring for Children telah melakukan beragam kegiatan tanggung jawab sosial yang mempunyai fokus utama pada peningkatan kualitas maupun pemerataan akses pendidikan yang layak untuk anak-anak di seluruh Indonesia.

Dari tahun ke tahun, BAF selalu berupaya menjaga konsistensi dalam penyerahan bantuan untuk tidak berfokus pada wilayah tertentu saja.

"Hal ini terlihat dari pemilihan kota di setiap kegiatan CSR yang bervariasi dan merata, untuk menghindari ketimpangan bantuan antara wilayah satu dan lainnya,” tambah Lynn.

Lokasi program CSR BAF terpilih juga merupakan representasi dari wilayah operasional BAF yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, BAF tetap memastikan protokol kesehatan telah dijalankan saat penyerahan donasi, yakni membatasi jumlah perwakilan BAF serta pihak yang hadir, mengenakan masker dengan baik dan benar sesuai standar Kemenkes, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, serta memastikan yang hadir pada kegiatan tersebut dalam kondisi sehat.

CSR BAF Caring for Children 2022 Semarak Kasih bersama BAF menjadi penutup rangkaian program CSR akhir tahun yang dijalankan di tahun 2022.

Tahun ini, di usianya yang menginjak ke-25, BAF telah melakukan rangkaian program CSR yang fokus pada pendidikan anak-anak Indonesia dengan tema beragam.

Antara lain Berkah Ramadan bersama BAF, 25th Anniversary, Program Orang Tua Asuh, serta program untuk anak-anak penyandang disabilitas yaitu Free to be Me. (*)