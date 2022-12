AISI Makassar Gelar Kompetisi Makeup Wedding Piala Bergilir Pemkot Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Instruktur Seluruh Indonesia (AISI) kota Makassar menggelar Kompetisi make up wedding di Hotel Harper Makassar Jl Perintis Kemerdekaan Makassar, Kamis (15/12).

Event yang memperebutkan piala bergilir dari pemkot Makassar ini menggandeng Instaperfect sebagai sponsor.

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Instruktur Seluruh Indonesia (AISI) kota Makassar menggelar Kompetisi make up wedding di Hotel Harper Jl Perintis Kemerdekaan Makassar, Kamis (15/12). (TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN)

Dalam kegiatan ini Instaperfect selain memperkenalkan beberapa produk andalannya, juga membuka booth dengan promo diskon on the spot up to 30 persen serta Voucher diskon 30 Persen yang dapat ditukarkan di Wardah Beauty House Jl Pengayoman Makassar.