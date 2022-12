Jelang Nataru, Harga Bahan Pokok di Pasar Pabaeng-Baeng Makassar Stabil

Laporan Mahasiswa Magang Tribun Timur, M. Alghazali Nur Muhaimin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Jelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru), harga kebutuhan pokok di pasar Pabaeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar cenderung stabil.

Pantauan Tribun Timur, Senin (19/12/22) pukul 11.00 Wita, harga bawang merah Rp40 ribu per kg, bawang putih Rp20 ribu per kg, garam kasar Rp3 ribu per kg, garam halus Rp4 ribu per kg, dan gula pasir Rp14 ribu per kg.

Salah satu pedagang Pabaeng-Baeng, Roslina, menjelaskan harga hari ini masih sama dengan harga minggu lalu.

Ia mengaku belum tahu apakah harga bahan pokok akan naik jelang Nataru.

Menurutnya, naik tidaknya harga bahan pokok tergantung pasokan.

"Kalau barang yang masuk banyak, harga turun. Sebaliknya kalau kurang, harga naik,” ujar wanita 43 tahun ini.

Ia menambahkan, bukan cuma pembeli yang pusing jika harga kebutuhan pokok naik.

“Pedagang juga merasakan karena modal juga akan bertambah,” ujarnya.

Pantauan Tribun H-6 Natal, Pasar Pabaeng-Baeng masih terlihat sepi.

Hanya ada satu dua pembeli yang terlihat berinteraksi dengan pedagang. (*)