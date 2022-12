Periode ke-2 Tahun 2022, Pendaftar Mahasiswa Baru UT PTN-BH Capai 35.336 Nasional dan Makassar 633

TRIBUN-TIMUR.COM - Universitas Terbuka (UT) sebagai Perguruan Tinggi Negeri ke-45 menerima mahasiswa baru dua kali setahun atau setiap semester.

Penerimaan mahasiswa baru semester masa registrasi 2022 periode ke 2, telah dimulai. Pendaftaran dilakukan mulai 18 November 2022 sampai dengan 16 Februari 2023.

Demikian ditegaskan, Guru Besar Program Pasca Sarjana UT yang juga Marketing Representatif (MR) UT, Prof Dr H Abdul Rahman Rahim, SE, MM kepada media Selasa (13/12/2022).

Dijelaskan, pendaftar maba UT Makassar periode lalu, sebanyak 2.017 mahasiswa dan secara nasional 140.000 orang sehingga total mahasiswa UT secara nasional mencapai 435.000 mahasiswa

UT telah mendapat Akredirasi Institusi nilai B dari BAN-PT. Secara internasional, UT memperoleh Akreditasi Internasional dan Sertifikasi Kualitas dari the International Council for Open and Distance Education (ICDE) Standard Agency (ISA).

Dan UT telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2000 dari Badan Sertifikasi SAI Global dan SGS.

Pemerintah mendirikan UT guna memberikan kesempatan seluas luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia, di mana pun tempat tinggalnya, untuk memperoleh pendidikan tinggi.

Selain itu UT juga dibuka untuk memberikan layanan pendidikan tinggi bagi mereka yang bekerja atau karena alasan lain seperti tidak dapat melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi tatap muka.

UT adalah PTN yang mengembangkan program pendidikan akademik dan profesional sesuai dengan kebutuhan nyata pembangunan yang belum banyak dikembangkan oleh perguruan tinggi lain.

Kehadiran UT untuk menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dunia bagi semua lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi.

Mengkaji dan mengembangkan sistem PTTJJ untuk mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia dan memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan, kelembagaan dan PTJJ untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional.

Pada proses pembelajaran di UT menerapkan sistem belajar jarak jauh dan terbuka. Istilah jarak jauh berarti pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka.

Melainkan menggunakan media, baik media cetak (modul) maupun non-cetak (audio/video, komputer/internet, siaran radio, dan televisi).

Makna terbuka adalah tidak ada pembatasan usia, tahun ijazah, masa belajar, waktu registrasi, dan frekuensi mengikuti ujian.