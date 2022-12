Jelang Nataru 2023, Cabai Rawit di Sinjai Alami Lonjakan Harga

TRIBUNSINJAI.COM, SINJAI UTARA - Sejumlah bahan kebutuhan pokok di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan mengalami kenaikan, Kamis (15/12/2022).

Harga bahan kebutuhan pokok tersebut seperti cabai rawit Rp 40 ribu per kilogram sebelumhya Rp 30 ribu per kilogram.

Tomat Rp 15 ribu per kilogram,. Sebelumnya 10 ribu. Wortel Rp 13 ribu per kilogram, sebelumnya Rp 8 ribu per kilogran.

Sawi putih Rp 10 ribu per kilogram 5 ribu per kilogram.

Timun Rp 3 biji Rp 10 ribu. Biasanya 5 biji. RP 10 Ribu. Bawang merah Rp 40 ribu per kilogram. Sebelumnya Rp 25 per kilogram.

Bawang puting Rp 30 ribu per kilogram. Sebelumnya Rp 25 ribu per kilogram.

Telur 52 ribu per rak sebelumnya 47-48 ribu per rak.

" Sepekan terakhir ini harga bahan pokok sudah naik menjelang tahun baru, rata-rata naiknya Rp 5 ribu-10 ribu per kilogram," kata pedagang sayur di Pasar Sentral Sinjai, Saharuni.

Kenaikan beberapa bahan kebutuhan pokok tersebut mulai dikeluhkan oleh ibu rumah tangga di Sinjai.

Kebutuhan pokok seperti telur ayam ras dan ikan laut.

Harga ikan saat ini yang sebelumnya dijual tiga ekor Rp 20 ribu kini Rp dua ekor Rp 20 ribu.

Demikian juga harga telur ayam ras juga mengalami kenaikan. Telur ayam ras ini biasa digunakan sebagai alternatif bagi ibu rumah tangga jika harga ikan naik.

Kepala Dinas Perdagangan Sinjai, Muh Saleh mengungkapkan bahwa naiknya harga ikan karena nelayan terbatas yang melaut.

" Ikan lagi kurang, makanya nelayan banyak yang tidak turun ini perhitungan nelayan terkait alam," kata Muh Saleh.

Kondisi ini terjadi merata di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Sinjai. (*)