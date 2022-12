Mahasiswa Gunadarma Trending Usai Buka Pakaian dan Cekoki Pelaku Pelecehan Seksual dengan Air Seni

TRIBUN-TIMUR.COM - Cuitan tentang Mahasiswa dan Gundar Trending Twitter, Rabu (14/12/2022).

Penelusuran Tribun-Timur.com, cuitan tersebut mengacu mahasiswa Universitas Gunadarma atas aksinya terhadap terduga pelaku pelecehan seksual.

Di Twitter, video massa yang menghukum pelaku pelecehan seksual di Universitas Gunadarma, Depok, Jawa Barat, viral pada Selasa (13/12/2022).

Tak hanya itu, pelaku pelecehan seksual diikat di pohon, disiram, dipaksa minum air kencing, hingga ditelanjangi.

Netizen ramai menyoroti aksi para mahasiswa tersebut.

"Mau jadi pembuli? Learn from her.

Si paling paling. So disgusting.

What have you done, it doesnt make you better than him!!!

Ini terlepas dari sangkut-pautnya sama Gundar ya.," tulis pemilik akun Twitter @utututuweo, Selasa (13/12/2022) dikutip Tribun-Timur.com.

"ANAK GUNDAR G*BL*K! NGELAWAN PELECEHAN DENGAN MELECEHKAN LEBIH PARAH KE SI PELAKU,

LU SAMA AJA BLOK! .

UDAH ADA PERMENDIKBUD 30 UDAH ADA UU TPKS .

INI MALAH BALIK JAMAN BATU BLOK!," tulis pemilik akun Twitter @KevinNguyeeeen, Selasa (13/12/2022).

Tampak pemilik akun Twitter @KevinNguyeeeen memposting foto pelaku pelecehan dalam keadaan tanpa busana.