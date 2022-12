Hasil Tes Poligraf Lima Terdakwa Pembunuhan Brigadir J, Putri Candrawathi Paling Sering Bohong

TRIBUN-TIMUR.COM - Ahli Poligraf Polri, Aji Febrianto Ar-Rosyid, mengungkapkan hasil tes poligraf terhadap 5 terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Lima terdakwa masing-masing Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Richard Eliezer, Ricky Rizal dan Kuat Ma’ruf.

Hal itu disampaikan Aji Febrianto Ar-Rosyid saat menghadiri sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (14/12/2022).

Aji menjelaskan Ferdy Sambo mendapat nilai totalnya minus 8 , Putri minus 25, Kuat Ma’ruf dua kali pemeriksaan yaitu plus 9 dan minus 13, Ricky dua kali pertama plus 11, kedua plus 19, Richard plus 13.

Plus menandakan jika terperiksa jujur, sedangkan minus menandakan terperiksa berbohong.

Baca juga: Kebohongan Putri Candrawathi Hari Ini Sudah Diprediksi Pengacara Bharada E, Ronny Belajar dari Sambo

Aji menjelaskan terkait skor plus dan minus dari hasil pemeriksaan poligraf tersebut.

Dalam catatannya, Ferdy Sambo dan Putri terindikasi bohong.

Adapun berdasarkan skor, Richard dan Ricky dinyatakan memberikan keterangan jujur. Terakhir, Kuat Maruf jujur dan berbohong.

"Dari skoring yang Anda sebutkan itu menunjukkan indikasi apa? Bohong? jujur atau antara bohong dan jujur?," ucap hakim lagi.

"Untuk hasil +NDI (No Deception Indicated) tidak terindikasi berbohong," ungkap Aji.

"Kalau Sambo terindikasinya apa?," cecar hakim.

"Minus, terindikasi berbohong. Kalau PC terindikasi berbohong. Kalau Kuat, jujur dan terindikasi berbohong," tutur Aji.

Diketahui, Nofriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir Yoshua menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Ferdy Sambo pada 8 Juli 2022 lalu.

Baca juga: Bharada E Bongkar Janji Ferdy Sambo Bikin Ajudan Sedikit Tenang, Ujung-ujungnya Gagal Total

Brigadir Yoshua tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Ferdy Sambo, Duren Tiga, Jakarta Selatan.