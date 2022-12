The Light Mercure Makassar, Restoran Nyaman untuk Nongkrong

peresmian The Light Mercure Makassar Nexa Pettarani

Hotel Marcure Nexa Resmikan Restoran The Light

Makassar, Tribun - Hotel Marcure Nexa Makassar yang beralamat di Jl Andi Pettarani, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar meresmikan restauran terbarunya yang diberi nama The Light.

Pembukaan digelar Jumat (9/12), dengan mengundang puluhan tamu dari berbagai kalangan di Makassar.

Pembukaan ditandai dengan penekanan tombol oleh General Manager Mercure Makassar Nexa Pettarani, Wiwied Nurseka bersama undangan.

The Light mengangkat konsep restauran yang memadukan makanan western, minuman, serta nuansa tempat yang unik.

Salah satu pendiri The Light, Presiden Direktur Telkom of Property Muhammad Firdaus menuturkan desain restauran the light bersifat minimalis.

"Ruangannya seperti private tapi sebenarnya publik," ujarnya

Letak restoran The Light berada di lobby Hotel Marcure, tepatnya disamping Losari Restauran.

Selain itu sesuai dengan namanya The Light, tempat ini menampilkan pencahayaan yang redup.

Hal ini dilakukan agar para pengunjung bisa menikmati penampilan live musik selama berada diarea tersebut.

The Light hadir tidak hanya untuk pengunjung hotel melainkan tamu dari luarpun juga bisa bersantai di area ini.

"Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat," tutur Firdaus.

Diketahui the light dibangun pada bulan Juli 2022, dan sekarang tempat ini sudah mulai beroperasi.

General Manager Mercure Makassar Nexa Pettarani, Wiwied Nurseka mengatakan, pihaknya antusias menghadirkan outlet The Light.

Menurutnya, outlet terbaru ini digadang menjadi tambahan unique selling point dari Mercure Makassar.