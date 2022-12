Rayakan Keseruan Malam Tahun Baru di Hotel Santika Makassar, Suguhkan Beragam Kegiatan Menarik

Hotel Santika Makassar akan mengadakan perayaan malam tahun baru dengan tema "Light Up the Year Colorfull Party".

TRIBUN-TIMUR.COM - Tahun 2022 akan segera berakhir dan Tahun 2023 akan segera menghampiri.

Untuk itu, Hotel Santika Makassar akan mengadakan acara dengan tema "Light Up the Year Colorfull Party". Acara ini akan menjadi momentum menarik saat bergantinya tahun baru.

"Untuk acara Tahun Baru ini, harga kamar yang kami jual ada 2 yaitu Rp. 900.000,-nett per malam sudah termasuk sarapan untuk 2 orang dan Rp. 1.200.000,-nett per malam sudah termasuk sarapan dan makan malam untuk 2 orang." ungkap Rosa.

Rosa Indah selaku Sales Manager Hotel Santika Makassar mengungkapkan bahwa akan ada banyak kegiatan menarik.

Mulai dari Gala Dinner all you can eat dengan menu Western, Live Music, Games, Photo Booth, dan juga Doorprize menarik berhadiah salah satunya yaitu voucher kamar.

Bagi para tamu yang hanya ingin makan malam saja, Hotel santika Makassar juga menyiapkan Paket Gala Dinner dengan Harga Rp. 250.000 perorang di Spermonde Sky Lounge mulai pukul 18.00 - 22.00 wita.

Rosa juga menambahkan untuk menghadiri acara ini, tidak ada syarat yang rumit, para tamu yang hadir bisa menggunakan warna pakaian yang cerah-cerah agar sama seperti tema acara yang bertujuan di tahun 2023 mendatang Hotel Santika Makassar lebih berwarna dan semakin berjaya.

Hotel Santika Makassar berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan dan akomodasi yang terbaik menemani perjalanan bisnis para tamu yang diantaranya dengan mempersembahkan berbagai macam promo untuk para tamu yang setia memilih Hotel Santika Makassar.

Untuk reservasi dari sekarang bisa menghubungi di nomor telepon 0411 - 363 2233 atau bisa datang langsung di Jalan Sultan Hasanuddin No. 40, Makassar.

Ikuti Instagram @santikamakassar dan dapatkan banyak informasi serta promo menarik. Pemesanan harga kamar terbaik juga dapat dilakukan melalui aplikasi MySantika yang dapat di download di PlayStore ataupun IOS. Keuntungan lebih banyak dengan mendaftar sebagi member MyValue.(adv\reskyamaliah).