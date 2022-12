Novotel Makassar Grand Shayla Usung Bakal Tampilkan Pesona Eksotis Tanah 4 Etnis di Malam Tahun Baru

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Novotel Makassar Grand Shayla bersiap menyambut tahun baru 2023.

Di malam pergantian tahun nantinya, Novotel Makassar Grand Shayla mengangkat tema ‘Pesona Eksotis Tanah 4 Etnis - Sulsel Malebbi’.

Marcom Manager Novotel Makassar Vina Taning menjelaskan setiap tahunnya Novotel menghadirkan konsep yang berbeda.

“Nah kali ini kami mengangkat tema budaya yang memperlihatkan keindahan Sulawesi Selatan,” jelas Vina, saat dihubungi Tribun-Timur.com, Selasa (6/12/2022).

Vina mengatakan, pengunjung nantinya bisa melihat keindahan budaya Sulsel dari segi pakaian, tari-tarian, dekorasi yang dihadirkan.

“Kami suguhkan juga akan banyak rumah-rumah adat dari 4 etnis yaitu Bugis, Makassar, Toraja dan Mandar,” katanya.

Vina menambahkan di malam tahun baru nantinya, Novotel Makassar bekerjasama dengan dekranasda dari beberapa kota dan kabupaten di Sulsel dengan menghadirkan Fashion Show Modern Ethnic.

Fashion show tersebut akan memperlihatkan keindahan pakaian tradisional dipadukan dengan modern.

Untuk menu, ada beragam yang disediakan Novotel Makassar dari 4 etnis dan juga menu international buffet.

“Menu-menu Internationalnya mix asian dan western food, juga tentunya menu tradisional dari 4 etnis,” tambahnya.

Ia berharap dengan membawa tema budaya Sulsel, Sulsel hisa lebih dikenal lagi secara luas, baik nasional hingga ke manca negara.

Daftar Harga Paket

Novotel Makassar memberikan penawaran harga kamar mulai Rp 2,5 juta net per malam.

Harga tersebut sudah termasuk satu malam di kamar superior, breakfast untuk dua orang dewasa dan dua anak.

Lalu makan malam tahun baru untuk dua orang, dan gratis akses kolam berenang, Gym dan kids club.

Pengunjung yang tak menginap juga bisa menikmati all u can eat pada acara malam tahun baru hanya Rp 350 ribu nett per orang.

Harga itu sudah ternasuk sudah dapat juga menikmati tramo dance, ethnic fashion show, live music performance, kids fashion show competition, dan beragam doorprize.(*)