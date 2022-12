Jelang Tahun Baru, Telur Ayam Ras Tembus 50 Ribu Per Rak di Sinjai

SINJAI UTARA, TRIBUN-TIMUR.COM -Menjelang akhir dan awal tahun baru harga telum ayam ras mulai mengalami kenaikan, Jumat (2/12/2022).

Harga telur tembus Rp 50 ribu per rak dari harga sebelumnya Rp 47 ribu per rak.

"Hanya telur sedikit naik menjadi R0 50.000 per rak dari sebelumnya Rp 47.000," kata Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sinjai, Muh Saleh.

Penyebabnya menjelang akhir dan awal tahun baru yang banyak permintaan.

Sementara harga pakan juga belum terkendali terus mengalami kenaikan.

Beberapa komoditi lainnya juga mengalami harga rendah hingga harga tertinggi. Seperti sayur mayur.

Gula pasir lokal memiliki harga eceran tertinggi di pekan terakhir November Rp 13 ribu per liter. Sebelumnya harga Rp 12 ribu per liter.

Gula aren lokal dari harga Rp 15 ribu per biji menjadi Rp 20 ribu per biji.

Minyak goreng Bimoli dari harga eceran terendah Rp 23 ribu per 1000 ml menjadi Rp 25 ribu per 25 ribu per 1000 ml. Minyak curah 12 ribu ke 13 ribu per liter.

Bawang putih Rp 25 ribu per kilogram Rp 30 ribu per kilogram.

Cabai rawit Rp 30 ribu per kilogram hingga Rp 35 ribu per kilogram.

Bawang merah Rp 35 ribu per kilogram hingga Rp 45 ribu per kilogram.

Cabai besar dan kriting mulai harga Rp 10 ribu per kiligram hingga Rp 20 ribu per kilogram.

Selain beberapa komoditi dia tas, juga harga ikan mulai dilaporkan mengalami kenaikan sejak cuaca buruk. (*)