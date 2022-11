Prodi Pendidikan Profesi Ners Unimerz Lolos Presentasi Poster di Asean Wound Summit

Unimerz

Delegasi Profesi Ners Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Univesitas Megarezky Syaiful di Asean Wound Summit di The Sultan Hotel Jakarta, Jumat-Minggu (25-27/11/2022). Poster yang dipresentasekan berjudul 'Implementation of timers management on Diabetes Foot ulcer home care setting'.