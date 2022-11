FKS Land Seremoni Topping Off Apartemen Bandaraya, Serah Terima Agustus 2023

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - FKS Land menggelar seremoni topping off atau tutup atap pembangunan Apartemen Bandaraya, Jumat (25/11/2022).

Hal ini menandakan pembangunan apartemen tersebut telah mencapai penyelesaian konstruksi.

Pembangunan Apartemen Bandaraya dilaunching pada Februari 2021.

Groundbrekingnya enam bulan berselang kemudian, yakni Agustus 2021.

Walau di tengah situasi pandemi, FKS Land tetap berkomitmen untuk menyelesaikan Apartemen Bandaraya tepat waktu, bahkan kalau bisa lebih cepat.

Bandaraya terdiri dari dua tower, yakni Banda dan Raya.

Berlantai 10, dilengkapi dengan fasilitas seperti, lapangan basket, indoor gym, coffee shop, shuttle bus dan lainnya.

Lokasinya di Kawasan Tallasa City, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.

Di kelilingi dengan perguruan tinggi, seperti Universitas Hasanuddin, Universitas Islam Makassar dan lain-lainnya.

Rencana juga akan dibangun Universitas Binus, Singapore International School dan Sekolah Citra Kasih.

Kemudian rumah sakit dan fasilitas lainnya.

"Kami komitmen bagi yang sudah beli menyelesaikan pembangunan tepat waktu dan bahkan lebih cepat," kata Operation Division Head FKS Land Lukas Budi Setiawan.

Apartemen Bandaraya menyediakan tuju tipe hunian, Studio A, Studio B, Studio C, Studio D, One Bed Room A, One Bed Room B dan One Bed Room C.

Ukurannya mulai 15 meter persegi, 24 meter persegi hingga 30 meter persegi.