Thanks Robert Lewandowski ! Peluang Timnas Argentina Lolos Fase Grup Piala Dunia 2022 Terbuka Lebar

Glyn KIRK/AFP

Penyerang Timnas Polandia Robert Lewandowski bereaksi setelah kiper Timnas Meksiko Guillermo Ochoa menghentikan tendangan penaltinya selama pertandingan sepak bola Grup C Piala Dunia 2022 antara Timnas Meksiko vs Timnas Polandia di Stadion 974 di Doha Selasa (22 November 2022). Hasil imbang Timnas Meksiko vs Timnas Polandia 0-0 bikin Timnas Argentina masih berpeluang lolos ke 16 besar.