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Muktamar Muhammadiyah

Profil Irwan Akib Putra Sulsel Lolos 13 Formatur PP Muhammadiyah, Pertama dari Indonesia Timur

Prof Irwan Akib terpilih dalam Muktamar Muhammadiyah yang berlangsung Minggu (20/11/2022) dini hari.

Editor: Ari Maryadi
zoom-inlihat foto Profil Irwan Akib Putra Sulsel Lolos 13 Formatur PP Muhammadiyah, Pertama dari Indonesia Timur
Muhammadiyah Sulsel
Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel Prof Irwan Akib (kanana) terpilih masuk 13 tokoh anggota Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah periode 2022-2027. 

TRIBUN-TIMUR.COM – Putra Sulawesi Selatan (Sulsel) Prof Irwan Akib terpilih masuk 13 tokoh anggota Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah periode 2022-2027.

Prof Irwan Akib terpilih dalam Muktamar Muhammadiyah yang berlangsung Minggu (20/11/2022) dini hari.

Prof Irwan Akib merupakan Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel.

Ia meraih 1.001 suara.

Prof Irwan Akib merupakan akademisi Universitas Muhammadiyah Makassar.

Ia pernah menjabat Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar selama dua periode.

Pemilihan menggunakan E-voting itu digelar Edutorium KH Ahmad Dahlan UMS di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Solo.

Sementara 26 orang yang sebelumnya masuk 39 calon, tereliminasi.

Adapun ke-13 anggota itu, secara otomatis bisa disebut Calon Ketua Umum PP Muhammadiyah.

Berikut hasil pemilihan E-voting Anggota PP Muhammadiyah yang sekaligus Calon Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2022-2027 :

1. Haedar Nashir : 2.203 suara

2. Abdul Mu’ti : 2.159 suara

3. Anwar Abbas : 1.820 suara

4. Busyro Muqoddas : 1.778 suara

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Tags
Muktamar Muhammadiyah
Prof Irwan Akib
PP Muhammadiyah
Sulsel

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