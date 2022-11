Dua Opsi Sistem Kompetisi Liga 1 Beredar, PT LIB Akan Putuskan Paling Lambat Dua Pekan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Beredar draf opsi sistem kompetisi jika Liga 1 2022-2023 dilanjutkan.

Opsi sistem digunakan yakni tetap home and away atau beralih ke bubble to bubble.

Dalam draf home and away, Liga 1 di mulai kembali 18 November 2022, target rampung 16 April 2023.

Ada tiga pertandingan menjadi fase percobaan, PSM Makassar lawan PS Barito Putera pada Jumat (18/11/2022).

PSIS Semarang lawan Bhayangkara FC pada Sabtu (19/11/2022) serta Persija Jakarta vs Persib Bandung pada Minggu (20/11/2022).

Pekan ke-12 hingga 17 dilaksanakan 25 November-22 Desember. Ini juga menjadi akhir putaran pertama.

Selanjutnya pekan ke-18 sampai 27 dilaksanakan 6-27 Februari 2023.

Terakhir pekan ke-28 hingga 34 dilakukan 3 Maret-16 April 2023.

Dengan format home and away, Liga 1 akan berjalan paralel dengan agenda internasional, seperti Piala Dunia, Piala AFF dan Piala Asia U-20.

Pertandingan padat akan terjadi dari Desember 2022-Maret 2023. Potensi klub bermaih lima kali dari Desember 2022-Februari 2023. Recovery rata-rata 5-7 hari.

Sedangkan jika opsi bubble to bubble, pertandingan akan dilaksanakan dalam tiga seri.

Fase percobaan digelar pada Jumat (25/11/2022) antara PSM Makassar lawan PS Barito Putera.

PSIS Semarang lawan Bhayangkara FC pada Sabtu (26/11/2022) dan Persija Jakarta vs Persib Bandung pada Minggu (27/11/2022).

Kemudian seri pertama pertandingan pekan ke-12-17 dari 2 Desember-29 Desember 2022.