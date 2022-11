PDUI Sulsel Tingkatkan Kompetensi Dokter Umum di Era Society 5.0 Lewat PIT

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Perhimpunan Dokter Umum Indonesia Sulawesi Selatan (PDUI Sulsel) menggelar Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) IV di Phinisi Ballroom, Hotel Claro, Jl AP Pettarani, Kota Makassar, Jumat (4/11/2022).

Seribuan peserta dari PDUI Komisariat 24 kabupaten/kota di Sulsel serta komisariat dari luar Sulsel hadir.

PIT ini muaranya peningkatan kompetensi dokter umum dalam peningkatan pelayanan kesehatan.

Hal ini sesuai dengan tema diangkat yakni Optimalisasi Peran Dokter Umum pada Pelayanan Kesehatan di Era Society 5.0.

Ketua Umum PDUI Sulsel Citra Kesumasari mengatakan optimalisasi peran dokter umum harus dikawal di era society 5.0. Era ini lebih mengutamakan digitalisasi dalam pelayanan.

Makanya, kompetensi dokter baik itu pengetahuan dan ketarampilam harus terus diperbaharui. Begitu pun dengan etika perlu juga diingatkan kepada para dokter.

Sebab mereka bekerja harus ada Surat Izin Praktik (SIP). Untuk dapatkan itu harus raih sertifikasi.

"Jadi ilmunya terupdate baik pengetahuan (knowledge), skill (keterampilan) dan etikanya. Harus selalu diingatkan terkait pelayanannya di masyarakat," tegasnya saat ditemui usai pembukaan kegiatan.

Ia bersyukur karena PDUI dari pusat sudah memiliki infrastruktur yang sudah terbentuk di seluruh Indonesia.

Walau demikian, tantangan pasti banyak dihadapi. Di era digitalisasi sekarang, sebelum ke dokter masyarakat telah memiliki referensi sebelum mendapatkan pelayanan. Olehnya itu, dokter harus siap.

"Kalau dulu, orang datang tanpa referensi ke dokter, sekarang mereka memiliki referensi yang banyak baru datang ke dokter. Jadi dokter harus siap dengan tantangan ini," sebutnya.

Citra berharap PDUI Sulsel bisa berkolaborasi dengan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida Sulsel) karena dokter bukan hanya hadapi pasien, tapi juga jadi garda terdepan promotif dan preventif.

"Makanya kolaborasi dengan seluruh unsur di Sulsel dengan Muspida sangat dibutuhkan, karena beberapa program kita yang promotif, preventif perlu kerja bersama," ucapnya.

Ia ingin Sulsel di masa depan punya program seperti go to school, go to campus, go to community.