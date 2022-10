Cara Syamsari Kitta Promosikan Parawisata Takalar

TAKALAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Bupati Takalar, Dr H Syamsari Kitta memiliki cara tersendiri memikat masyarakat untuk datang berwisata di Takalar.

Sektor parawisata diklaim mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Caranya, dengan mempromosikan dari segala hal.

Syamsari Kitta mengaku telah menyebar spanduk ajakan ke Takalar yang bertuliskan 'Ayo Makang Ikang di Galesong Takalar'.

Menurut mantan anggota DPRD Sulsel ini, spanduk promosi wisata tersebut tidak hanya disebar di Makassar.

Melainkan, di seluruh Sulawesi Selatan (Sulsel).

Demikian disampaikan Syamsari saat menjadi narasumber di Podcast Tribun Timur spesial HUT ke-353 Sulawesi Selatan (Sulsel), dengan tema Takalar Jadi Penyangga Parawisata Sulsel, Rabu (26/10/22) malam

"Itu bukan hanya di Makassar tetapi sudah di Sulsel. Maksudnya jika perekonomian kita lesu dan kita juga ikut lesu-lesu apa jadinya. Sehingga saya promosikan daerah," ujarnya.

"Yang repot jika bertuliskan Ayo makang ikang di Sulawesi Selatan, itu repot itu mungkin bau politik yaa. Tapi kita jualkan destinasi di Galesong 'Makan Ikang," sambungnya

Selain Galesong, Takalar juga memiliki destinasi wisata yang lebih menarik.

Yakni, Destinasi Wisata Pantai Topejawa.

"Tiga hal yang kita dorong pada sektor pariwisata untuk menarik dan memikat masyarakat. Pertama, something to do

sesuatu yang bisa dilakukan. Dengan ini sehingga setiap orang bisa melakukan sesuatu," kata Syamsari.

Kedua, menurut Syamsari, something too see atau sesuatu yang bisa dilihat.

Menurutnya, dengan sesuatu yang bisa dilihat maka dapat menarik pengunjung ke Takalar. Misalnya dengan pemandangan indah, dan instagramable.

Ketiga, something to buy atau seseorang sambil datang ada juga bisa dibeli.

"Sehingga masyarakat tidak hanya datang tapi dapat membeli sesuatu atau oleh-oleh," katanya.

Oleh-oleh khas Takalar salah satunya, yakni Batik Sibkrita. Batik ini merupakan ciri khas Takalar

"Ngapain pergi jauh-jauh berwisata kalau ada Takalar. Makanya datang saja ke Takalar," ucap Syamsari mengajak masyarakat berwisata ke Takalar.(*)