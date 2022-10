Danny Pomanto Bicara Konsep Sombere and Smart City di Dialog Internasional AASCTFC

Wali Kota Makassar Danny Pomanto saat menjadi pembicara kunci dalam dialog internasional Ramboll, Asean Australia Smart Cities Trust Fund (AASCTF), ADB dan The Asia Foundation. Danny hadir secara virtual.

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Wali Kota Makassar Danny Pomanto menjadi pembicara kunci pada kegiatan Inclusive Cities Dialogue.

Acara ini diadakan oleh Ramboll, Asean Australia Smart Cities Trust Fund (AASCTF), ADB dan The Asia Foundation.

At The Intersection Smart Inclusive Cities In South East Asia’ secara virtual, di Hotel Claro, Rabu (26/10/2022).

Dalam dialog International tersebut, Danny memaparkan konsep kota inklusif.

Menurutnya, kota inklusif sejalan dengan visi misi pemerintah kota yaitu Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang Sombere' and Smart City dengan Imunitas Kota Yang Kuat Untuk Semua.

"Inilah konsep kota inklusif yang kami bawa untuk bagaimana smart city bisa diterima semua orang, smart city bisa berguna bagi semu orang, dan smart city bagian dari solusi untuk semua kesulitan yang dialami masyarakat Kota Makassar," kata Danny,.

Danny Pomanto menyampaikan ada sebelas tujuan dibentuknya konsep Sombere and Smart City.

Yakni informasi transparan, data real time, resources connectivity, result aesy to access.

Technology cost reduction, quick respon, data akurat, trend adaptive, local character customized, outcome accumulated, dan system secured.

Ia menjelaskan kata untuk semua dalam visi Pemkot Makassar merupakan kunci dari inklusif.

Yaitu Kota Makassar sebagai kota inklusif yang dapat dinikmati dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

"Kita punya visi misi for all, itu kuncinya ada di inklusif dan di misi kami itu ada disebutkan kota yang inklusif dan itu yang kita praktekkan," bebernya

Ia juga merasa bangga didaulat sebagai pembicara dalam dialog tersebut.

Artinya, inovasi-inovasi yang telah dibuat pemerintah kota diakui dunia.

"Alhamdulillah (kita dipilih sebagai keynote speaker), artinya apa yang telah kita bikin bisa menginspirasi walaupun masih banyak yang belum sempurna tapi mereka apresiasi,” tutupnya.

Diketahui, dialog internasional ini diikuti ratusan peserta dari berbagai negara ASEAN.

Ini bukan kali pertamanya Danny Pomanto diundang menjadi pembicara level dunia.

Danny sudah berkali-kali terbang ke negara-negara dunia untuk menjelaskan Sombere and Smart City yang dilirik banyak negara. (*)