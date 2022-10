Link dan Cara Nonton Konser BTS Busan Secara Online di Weverse, Live 15 Oktober Mulai Pukul 4 Sore

TRIBUN-TIMUR.COM - Berikut ini link Weverse dan cara nonton konser BTS di Busan secara online lewat HP maupun laptop.

Ya, Konser BTS bertajuk BTS ‘Yet to Come in Busan’ digelar secara luring atau langsung Stadion Asiad Busan atau Busan Asiad Main Stadium, Sabtu, (15/10/2022).

Bagi ARMY yang tidak bisa hadir langsung, jangan khawatir.

Lewat Weverse ARMY bisa menyaksikan member BTS tampil lengkap bertujuh.

Member BTS yakni Kim Namjoon atau RM, Kim Seok Jin atau Jin, Min Yoon-gi atau Suga, Jung Ho Seok atau J-Hope, Park Ji-min atau Jimin, Kim Tae-hyung atau V, Jeon Jung-kook atau Jungkook.

Berikut selengkapnya!

Konser BTS di Busan bakal dimulai hari Sabtu, (15/10/2022) pukul 18.00 waktu setempat, yang mana kalau di Indonesia sekitar pukul 16.00 WIB.

Konser BTS di Busan ini digelar dalam rangka World Expo 2030 Busan Korea Concert, di mana BTS adalah salah satu musisi yang hadir.

Buat yang nonton langsung di Korea Selatan, konser BTS di Busan bertajuk Yet to Come ini gratis alias tidak berbayar.

ARMY di Korea Selatan bisa nonton langsung secara gratis di Busan, sedangkan yang di luar Korea Selatan bisa lewat streaming.

Kawan Puan di luar Korea Selatan bisa menyaksikan konser BTS di Busan ini secara gratis lewat Weverse..

Weverse (juga bergaya WeVerse; Hangul: 위버스) adalah aplikasi seluler dan platform web Korea yang dibuat oleh perusahaan hiburan Korea Selatan Hybe Corporation.

Weverse adalah aplikasi yang menjembatani interaksi idola Kpop di Korea Selatan dengan fans di seluruh negeri.

Kalau mau nonton konser BTS di Busan gratis lewat Weverse LIVE, maka Kawan Puan wajib mengunduh aplikasinya di smartphone.