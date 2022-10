Alasan Surya Paloh Pilih Anies Baswedan Dibanding Ganjar Jadi Capres 2024 Nasdem, SYL Hadir

TRIBUN-TIMUR.COM - Partai Nasdem akhirnya mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) yang akan diusung pada Pilpres 2024.

Nasdem pilih Anies Baswedan untuk diusung sebagai Capres 2024 dibanding Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Padahal sebelumnya, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh juga memilih Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa sebagai bakal Capres 2024.

Kini, Nasdem sudah resmi mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk bertarung di Pilpres 2024.

Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

"Pilihan capres Nasdem adalah yang terbaik daripada yang terbaik. Inilah akhir Nasdem memberikan seorang sosok Anies Baswedan," ujar Paloh di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022).

Paloh turut mengungkapkan alasannya memilih Anies sebagai capres 2024.

"Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya: Why not the best?" kata dia.

Dalam deklarasi ini, sejumlah elite Partai Nasdem tampak hadir langsung.

Mereka di antaranya Prananda Surya Paloh, Rachmat Gobel, Syahrul Yasin Limpo, hingga Ahmad Sahroni.