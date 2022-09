Terungkap Pekerjaan Idham Masse Pria Bugis Berani Nikahi Catherine Wilson, Bukan Hanya Anggota DPRD

TRIBUN-TIMUR.COM - Anggota DPRD Sidenreng Rappang atau Sidap Idham Masse atau Idham Mase akan menikahi artis cantik Catherine Wilson.

Ternyata, Idham Masse bukan hanya berkerja sebagai Anggota DPRD Sidrap, kader partai Golkar tersebut juga punya pekerjaan lain.

Idham Masse dari fraksi Golkar pernah gagal menikah dengan artis Shinta Bachir pada tahun 2018.

Setelah kegagalan itu, kini Idham Masse akan menikah dengan artis blasteran, Catherine Wilson.

Rencananya, akad nikah akan berlangsung pada Sabtu (1/10/2022).

"Save The Date. The Wedding of Idham and Catherine. Sabtu, 1 Oktober 2022," demikian tertulis di sampul undangan pernikahan Idham Masse dan Catherine Wilson.

Beredar undangan Catherine Wilson menikah dengan Idham Mase anggota DPRD Sidrap Sulsel (Instagram lambe_turah/catherine wilson) (Instagram)

Lalu, dalam undangan tertulis, "Dengan segala kerendahan hati dan dengan ucapan syukur atas karunia Tuhan, kami hendak menyampaikan kabar bahagia pernikahan kami: Idham Mase putra dari Bapak Alm. Lamase dan Ibu Ilala. Catherina Wilson putri dari Bapak Alm. Peter Wilson dan Ibu Rosita Thalib Abdullah."

Di undangan tersebut juga terpampang foto kedua calon mempelai.

Idham Masse, selain menjabat anggota DPRD, juga merupakan pengusaha kafe dan rumah makan di Kota Parepare, Sulsel.

Catherine Wilson merupakan artis berdarah Inggris, Lebanon, Tionghoa, Minangkabau.