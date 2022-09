Merit dan Netral Dalam Tahapan Pemilu

Oleh Juanto Avol

Komisioner Bawaslu Gowa

TRIBUN-TIMUR.COM - Dalam konteks kepemiluan, instrumen pemerintah dan alat negara selalu cukup menarik menjadi perbincangan publik di tahun politik. Ia selalu hadir bak cuaca musiman yang dinantikan. Salah satu topiknya soal ASN, TNI dan Polri.

Aparatur Sipil Negara beserta aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) dituntut netral, mereka termaktub jelas dalam berbagai norma.

Seperti dalam regulasi kepemiluan dan hukum lainnya yang mengikat, mengatur larangan-larangan bagi aparatur melakukan tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan.

Soal netralitas misalnya, tertuang dalam Undang-undang Pemilu No. 7 tahun 2017. Undang-undang Pilkada No. 10 tahun 2016, Undang-undang No. 5 tahun 2014, Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 6 tahun 2018. Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil.

Dibeberapa forum kepemiluan dan demokrasi, pertanyaan yang sering muncul soal apa perbedaan aturan ASN, TNI dan Polri. Mengapa mereka musti netral, apakah benar-benar terlarang? Itu.

Bicara soal larangan ketiganya diatas, diperlukan berbagai pandangan hukum dan pakar. Sebab seringkali atas ketidaksengajaan dan ketidaktahuan norma menjadikan perdebatan panjang, bagaimana dan siapa yang terjerat hukum.

Pada prinsipnya, tak ada yang ingin dihukum. Namun sejatinya keadilan (hukum) tetap ditegakkan sebagai kontrol sosial dalam berdemokratisasi.

Pertanyaan diatas tadi, jika mengutip pernyataan Prof Dr Muhammad di beberapa forum bersama, bahwa TNI dan Polri adalah alat negara. Ia rentan dijadikan alat kepentingan politik, karena benar memiliki persenjataan.

Akan sangat berbahaya jadinya ketika TNI dan Polri lepas tanpa kontrol, bisa terjadi perang kepentingan, saling 'nembak' seperti negara-negara diluar sana.