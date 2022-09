Kemenkumham Himbau Belasan Calon Taruna Poltekip dan Poltekim Ikuti Tes Kesamaptaan dengan Jujur

BELASAN peserta seleksi penerimaan calon taruna sekolah kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Ilmu Imigrasi (Poltekim) Kemenkumham Rayon Makassar melangsungkan Tes Kesamaptaan di Lapangan Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Sulsel, Selasa (20/9/2022).

Sebanyak 19 calon Taruna/Taruni tersebut mengikuti tes samapta A dan B, yang terdiri dari lari, Pull UP, Sit UP, Push UP dan Shuttle Run.

Ketua Panitia Pelaksa Daerah Sulsel, Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Sulsel, Sirajuddin menjelaskan bahwa peserta tes berasal dari tiga provinsi.

Sulawesi Selatan sebanyak 14 peserta, masing-masing Poltekim 6 orang dan Poltekip 8 orang, Sulawesi Tenggara 4 peserta, 2 Poltekim dan 2 Poltekip dan Sulawesi Barat 1 orang untuk seleksi Poltekip.

Sirajuddin memberi himbauan kepada peserta untuk mengikuti tes ini dengan jujur karena seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya apapun.

Jika ada kecurangan maka hal tersebut menjadi tindakan penipuan dan di luar tanggung jawab panitia.

"Peserta harus menjaga kesehatannya karena setelah ini, masih ada beberapa tes yang akan diikuti yakni Seleksi Tulis Psikotes dan Wawancara Psikotes serta Seleksi Wawancara, Pengamatan Fisik dan Keterampilan (WPFK)," ujar Sirajuddin.

Sementara hasil seleksi nantinya akan diumumkan secara terpusat lewat kanal informasi resmi catar.kemenkumham.go.id.

Pelaksana Teknis, Kabag Umum, Basir menambahkan bahwa tahapan seleksi ini menggunakan sistem gugur.

Dengan tahapan yakni Seleksi Administrasi (Verifikasi Berkas Unggah), Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Juga Seleksi Lanjutan yang terdiri dari seleksi Kesehatan, Kesamaptaan, Tulis Psikotes dan Wawancara Psikotes dan Seleksi Wawancara, Pengamatan Fisik dan Keterampilan (WPFK).

Sebagai bahan informaai, Kuota Formasi untuk Sekolah Kedinasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebanyak 600 Taruna/Taruni untuk Umum.

Sedangkan, Putra/Putri Papua/Papua Barat (Sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/508/M.SM.01.00/2022 tanggal 18 Maret 2022) dan sebanyak 60 Taruna / Taruni untuk Pegawai dan Pegawai Putra/Putri Papua / Papua Barat. (adv/rerifaabdurahman).