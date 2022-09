JK Ungkap Kehebatan Azyumardi Azra, Orang Indonesia Pertama Dapat Gelar Sir dari Kerajaan Inggris

TRIBUN-TIMUR.COM - Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla turut merasa kehilangan atas meninggalnya cendekiawan Muslim sekaligus mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra.

Jusuf Kalla atau JK mengenang Ketua Dewan Pers itu sebagai sosok banyak berjasa bagi Indonesia, dunia, dan Islam.

Semasa JK menjabat wakil presiden, Azyumardi Azra banyak membantu dirinya di pemerintahan karena menduduki posisi Deputi Sekretaris Wapres (Seswapres) Bidang Kesra dan Staf Khusus Wapres.

“Innalillahi wa Innailaihi rajiun. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas berpulangnya Profesor Azyumardi Azra. Di samping sebagai profesor beliau juga pernah menjadi Deputi dan Staf Khusus selama 10 tahun saya menjadi Wapres. Begitu banyak jasa beliau kepada kita semua, pada umat, kepada bangsa dan dunia internasional," kata Jusuf Kalla dalam siaran persnya, Ahad atau Minggu (18/9/2022).

Lebih lanjut, Jusuf Kalla juga mengenang Azyumardi Azra sebagai salah satu sosok yang sangat dihormati di kalangan intelektual dunia dengan segala keilmuan yang dimilikinya.

Untuk itu menurut Jusuf Kalla, Azyumardi Azra adalah orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Commander of the Order of British Empire (CBE) atau Sir dari Kerajaan Inggris karena menghormati keilmuan yang dimiliki almarhum.

“Beliau orang pertama dan mungkin merupakan satu-satunya orang Indonesia yang mendapat gelar Lord atau Sir dan juga mempunyai keilmuan yang sangat dihormati di kalangan intelektual di dunia ini," ujar Ketua Umum PMI itu.

Mengakhiri ucapan belasungkawanya, JK secara pribadi dan mewakili keluarga serta Dewan Masjid Indonesia turut mendoakan agar arwah almarhum mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah SWT.

“Oleh karena itu saya pribadi dan keluarga serta Dewan Masjid menyampaikan ucapan belasungkawa dengan doa semoga arwah beliau mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah SWT," kata Jusuf Kalla.

Azyumardi Azra meninggal dunia dalam usia 67 tahun, Ahad hari ini, karena serangan jantung dan Covid-19.

Beliau menghembuskan nafas terakhir di RS Serdang, Selangor, Malaysia setelah 3 hari dirawat.(*)

