Wisata Belanja Makassar, Berburu Diskon di Tenant Fashion MaRi dan Nipah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Fashion merupakan kebutuhan setiap orang.

Untuk menunjang kebutuhan itu, sejumlah mal di Makassar pun memberikan promo spesial di September 2022.

Satangat cocok untuk wisata Makassar akhir pekan, terutama wisata belanja Makassar.

Seperti misalnya Nipah Park yang terletak di Jl Urip Sumoharjo dan Mal Ratu Indah (MaRo) di Jl Dr Ratulangi.

Pantauan Tribun-Timur.com, Jumat (16/9/2022) siang, tenant fashion ternama di Nipah Park memberikan penawaran yang menarik.

Dimulai dari tenant Gaudi yang memberikan diskon 30 persen untuk New Arrival.

Kemudian di tenant Bonia memberikan diskon sampai dengan 40 persen dan spesial price selected item.



Lalu ada tenant Urban Icon hadirkan promo Payday Rp200 ribu dengan Kartu Kredit Bank Mandiri.



Selanjutnya di tenant Hardware ada diskon up to 70 persen dan promo buy 2 get 3 for New Arrival.



Tak kalah menarik, MaRi juga memberikan penawaran spesial di sejumlah tenant fashion.