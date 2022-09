Bjorka Sentil Puan Rayakan Ultah saat Demo BBM di DPR RI Trending, Denny Siregar Buzzer Pemerintah

TRIBUN-TIMUR.COM - Hacker Bjorka kini menjadi sorotan setelah menyinggung Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Bjorka sindir elite PDIP Puan Maharani dan Denny Siregar melalui Twitter. Ciutan Bjorka pun seketika menjadi pembahasan.

Cuitan yang mencolek Puan diunggah akun @bjorkanism, Minggu (11/9/2022).

Lewat cuitan, Bjorka bertanya kepada Puan Maharani soal ulang tahu nya yang dirayakan di DPR.

Perayaan ultah Puan bersamaan saat aksi demonstrasi di depan kantor DPR RI yang memprotes kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"How are you madam @puanmaharani_ri? how does it feel to celebrate a birthday when many people are protesting about the price of fuel right in front of your office?" cuit Bjorka.

Selain Puan, Bjorka juga menyebut Denny Siregar sebagai buzzer pemerintah.

Disebut pakai uang rakyat untuk adu domba di media sosial.

"hi @Dennysiregar7. How does it feel to live using tax money from Indonesian people but instead uou use the internet to polarize people?," cuit Bjorka.

Bjorka cuit soal Denny Siregar

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP, Effendi Simbolon menilai Bjorka tidak sedang menyerang Puan.