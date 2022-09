Mengintip Paket Kamar Aryaduta di F8 Makassar 2022

TRIBUN-TIMUR.COM - Salah satu hotel yang ikut meramaikan helatan F8 Makassar ialah Aryaduta Makassar.

Berbagai penawaran ditawarkan ialah paket kamar hingga F8.

Untuk kamar sudah termasuk dengan 1 pan pizza hanya dibanderol Rp 785 ribu per malam. Jika ingin menginap dua malam tiga hari hanya Rp 1,5 juta.

Selain itu, bagi yang ingin staycation dan healing dengan suasana patai, bisa memanfaatkan paket special bertajuk Stay dan Healing.

Harga per kamar mulai dari Rp 888 ribu per malam dan Rp 1,650 juta untuk dua hari tiga malam.

Menariknya, harga sudah termasuk 1 orang join BBQ All You Can Eat di Tudanzki, Pantai Indah Bosowa.

Tak sampai di situ, kedua paket tersebut juga sudah termasuk dengan sarapan untuk 2 orang dewasa dan 2 anak-anak, akses ke kolam berenang untuk 4 orang, fitness center, spa dan bebas menggunakan fasilitas WIFI di semua area hotel.

Kedua paket ini dapat dipesan selama bulan September 2022.

Demikian disampaikan Marcom Manager Aryaduta Makassar, Nathalia.

"Kami juga turut meramaikan booth yang berada di area Zona 1 F8 ini, Nomor booth kami di No 23 dan 24. Di sana kami menyediakan live cooking Mongolian food, yang langsung diolah di depan tamu, sehingga saat disajikan rasa makanannya masih fresh dan lezat," katanya via rilis, Kamis (8/9/2022).

"Pada booth tersebut, kami juga menyediakan berbagai macam penawaran Event yang sangat special selama event F8 ini berlangsung, mulai dari acara pernikahan, ulang tahun, penamatan, meeting, dan masih banyak lagi," Nathalia menambahkan.

Sedangkan di bidang kuliner, Aryaduta Makassar memiliki paket BBQ all you can eat di Tudanzki. Harga ditawarkan hanya Rp 115 ribu per pax selama September setip pukul 17.00-21.00 Wita.

"Dengan pilihan kamar yang menghadap ke kota Makassar, menyajikan spot Sunrise terbaik dan kamar yang menghadap ke laut dengan pemandangan sunset yang menakjubkan dan dapat menyaksikan langsung event F8 di Anjungan Losari," tutupnya. (*)