Ilham, Mahasiswa UINAM Asal Enrekang Jago Debat dan Aktivis Organisasi

Penulis: Yuni Haryani Harianto

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mengharumkan nama kampus merupakan suatu kebanggaan bagi setiap mahasiswa.

Pasalnya tidak semua orang bisa melakukannya.

Dibutuhkan kerja keras dan perjuangan agar bisa menjadi mahasiswa berprestasi untuk mewakili kampus mengikuti sebuah perlombaan.

Ilham (20), misalnya.

Berkat ketekunannya dalam belajar, pemuda kelahiran Enrekang ini keluar sebagai juara ketiga pada lomba debat tingkat Sulsel yang dilaksanakan di Universitas Fajar, Makassar, bulan Juli 2022 lalu.

Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) ini, telah menorehkan sejumlah prestasi.

Prestasi yang telah diraih mahasiswa angkatan 2021 asal Enrekang ini, antara lain juara 2 Lomba Debat Politik Eleftheria Politic (ELTIC) tingkat universitas se-Sulawesi Selatan tahun 2022.

Meraih Award The Best Delegate of Brunei Darussalam pada Model United Nation (MUN) yang diadakan Alauddin Center For International Relations Studies Research (ACIRS).

Pria kelahiran Enrekang, 3 Agustus 2002 ini, juga pernah meraih juara 3 dan Best Speaker 2 Lomba Debat Gema Pancasila Tingkat Universitas se-Sulawesi Selatan Tahun 2022