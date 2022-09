9 Negara Dipastikan Hadiri F8 di Anjungan Pantai Losari Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pagelaran Makassar International Eight Festival and Forum (F8) tinggal menghitung hari.

Setelah vakum dua tahun akibat pandemi Covid-19, F8 kali ini akan mengusung tema "Power Up for The Future" yang akan dilangsungkan di Anjungan Pantai Losari Makassar, 7-11 September 2022.

Direktur Utama PT F8 Sofyan Salam mengatakan persiapan teknis jelang F8 sudah sampai di angka 70 persen.

"Kegiatan produksi seperti tenda dan panggung sudah rampung," katanya, Sabtu (3/9/2022).

Sementara itu, Finance Director F8 Zacky menjelaskan akan ada empat zona yang bisa dinikmati masyarakat Makassar ketika berkunjung.

Di zona satu ada panggung folk yang diisi dengan konten tampilan menari dan cerita dongeng anak.

Di zona dua akan menampilkan UMKM produk sekitar 47 tenant, mulai 8-10 September.

Zona tiga, menjadi zona panggung utama dari F8.

"Pembukaan ada Andin dengan Maizura di panggung utama," katanya.

"Zona tiga ada panggung utama untuk event F8 pembukaan dan penutupan," tambahnya.