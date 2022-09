Update Harga BBM 1 September 2022, Pertamax Turbo, Dexlite Turun, Bagaimana Pertalite dan Solar?

SPBU Pertamina. Pemerintah batal menaikkan harga BBM jenis pertalite per 1 September 2022.

TRIBUN-TIMUR.COM - Pemerintah belum memutuskan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak ( BBM ) subsidi jenis Pertalite dan Solar, Kamis (1/9/2022).

Padahal beberapa hari ini, santer harga BBM subsidi akan mengalami kenaikan per 1 September 2022.

Bahkan harga BBM non subsidi justru turun per hari ini.

Baca juga: Jelang Kenaikan Harga BBM, Antrean Kendaraan Mengular di SPBU Pinrang

Baca juga: Update Harga BBM Pertamina Hari Ini 1 September 2022: Harga Pertalite Tetap, Berapa Harga Solar?

Pertamax Turbo turun Rp 2.000 per liter, Dexlite turun Rp 700 per liter, Pertamina Dex turun Rp 1.500 per liter.

Berikut daftar harga BBM terbaru per 1 September 2022 dilansir dari mypertamina.id:

Harga BBM Pertalite

- Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Rp 7.650

- Provinsi Sumatera Utara: Rp 7.650

- Provinsi Sumatera Barat: Rp 7.650

- Provinsi Riau: Rp 7.650